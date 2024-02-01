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冰雪旅游如何长红常新

李彦臻
2024年02月01日08:24 | 来源：经济日报
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原标题：冰雪旅游如何长红常新

　　入冬以来，张家口、哈尔滨等地冰雪旅游持续火热。冰雪旅游有一定季节性，过了冬季，热度难免会“降温”。如何把“流量”转化为“留量”，是发展冰雪旅游产业的城市需认真思考的问题。在文体旅融合发展的趋势下，冰雪消费的潜力还有很大空间，各地各部门应多措并举让冰雪旅游长红常新。

　　要想实现冰雪旅游长红常新，不仅需要服务好消费者，构筑良好“软环境”，还要积极盘活冰雪以外的本地旅游资源。通过采取扩大规模、提升品质、增强个性等措施，丰富城市文旅IP内涵，让一些独具特色的文旅精品持续出圈，增强城市文化竞争力。

　　诚信践诺、和谐有序的旅游消费环境是冰雪旅游产业发展的重要基石。应加强行业监管，引导行业自律，严惩“刷单炒信”“虚构评价”等违法行为，着力提升服务质量和水平，持续规范景区、餐饮、住宿、娱乐、购物、交通等环节的价格秩序，在保障和维护游客合法权益中有效增强冰雪旅游的市场活力。

　　扩大高质量旅游产品供给规模是冰雪旅游发展的动力之源。以冰雪旅游为主导产业的城市，应积极适应人民群众日益多样化、个性化的旅游需求，注重文化和旅游深度融合，发挥地理地缘优势，挖掘文化资源禀赋，明确冰雪旅游定位，积极开辟特色化、精品化、复合化冰雪旅游线路，打造一批各具风采、优势互补的冰雪旅游目的地。着力开发小团化、定制化、社交化高品质冰雪旅游产品，注重提升产品品质和舒适度，不断提高冰雪旅游产品的供给数量和发展质量，最大限度地避免低水平、单一化、同质化现象发生。

　　冰雪旅游涉及体育娱乐、文化民俗、住宿餐饮等多个行业，其附加值也为当地经济发展注入新动能。深入挖掘冰天雪地蕴藏的巨大经济价值、社会价值、生态价值和文化价值，有助于为高质量发展打开新空间，不断满足人民群众多样化、品质化的旅游需求。

　　只有通过不断的创新和发展，让冰雪旅游成为一张闪亮的名片，才能为冬日经济增添无限活力。

(责编：方经纶、陈键)
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