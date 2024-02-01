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1月份制造业PMI止跌回暖

本报记者 熊 丽
2024年02月01日08:25 | 来源：经济日报
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原标题：1月份制造业PMI止跌回暖

　　国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数（PMI）显示，1月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、50.7%和50.9%，比上月上升0.2个、0.3个和0.6个百分点。“我国经济景气水平有所回升。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示。

　　1月份，制造业PMI小幅回升至49.2%。分项指数变化显示，制造业国内外市场需求均趋稳回升，企业生产活动加快增长，四大行业和大中小企业协同回稳。综合来看，2024年经济实现平稳开局。

　　从供需两端看，生产指数为51.3%，比上月上升1.1个百分点，升至近4个月以来的高点。新订单指数为49.0%，比上月上升0.3个百分点，其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点，市场内外需求景气度有所改善。从企业规模看，大型企业PMI回升至扩张区间，比上月上升0.4个百分点至50.4%，超过七成的大型企业产能利用率达到或超过80.0%；中型企业和小型企业的PMI分别为48.9%、47.2%，比上月上升0.2个百分点、下降0.1个百分点。从企业预期看，受春节假期临近及部分行业进入传统生产淡季影响，生产经营活动预期指数为54.0%，继续位于扩张区间。

　　中国物流信息中心专家文韬表示，由于市场需求端趋稳回升，同时企业增加产成品库存以备后市销售和出口的意愿上升，带动制造业生产活动加快增长，生产指数连续8个月运行在扩张区间。

　　“1月份PMI指数小幅回升，结束了连续3个月的回落，表明经济趋稳因素有所增加。生产指数、采购量指数均有回升，表明企业生产有恢复迹象。”国务院发展研究中心研究员张立群说。

　　1月份，非制造业延续平稳扩张走势。非制造业商务活动指数为50.7%，比上月上升0.3个百分点。“非制造业商务活动指数连续2个月上升，新订单指数连续3个月上升，显示非制造业持续保持平稳恢复趋势。”中国物流与采购联合会副会长蔡进分析。

　　在企业节前备货和节日消费的双重带动下，服务业活动有所趋升，发挥了稳定器作用，为非制造业平稳开局奠定基础。一是批发业和零售业商务活动指数较上月均有较为明显上升；二是交通运输和住宿餐饮相关活动趋升，铁路运输、航空运输、住宿业和餐饮业商务活动指数较上月均有不同程度上升；三是春节消费预期带动网络消费相关活动趋于活跃，邮政业商务活动指数升至60%以上的高位；四是金融支持实体经济力度依然较强，金融业商务活动指数仍在55%以上较高水平。

　　中国物流信息中心专家武威预计，今年一季度，在没有外部突发因素影响下，非制造业将根据市场运行规律持续自我修复，在各项宏观调控政策效果逐步释放的加持下，经济有望继续平稳向上。

　　“1月份制造业、非制造业PMI指数均出现不同程度的回暖，说明在政策加力提效、内生动能积聚的基础上，经济企稳向上、优化改善的态势进一步巩固，为全年稳增长和高质量发展开了好头。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示，今年春节相对靠后，制造业步入传统淡季的时间也相应推迟，但制造业PMI连续4个月位于收缩区间，显示出制造业景气度弱于季节性。

　　文韬表示，当前制造业还存在原材料价格短期下行、原材料库存有所收紧的问题，背后是市场需求仍然偏弱的原因。应继续深化落实各项稳经济促增长扩需求政策，同时积极优化各地营商环境，充分释放经济活力。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，国内宏观政策仍需保持一定支持力度，推动有效需求进一步回升向好，促进经济加快恢复供需良性循环。张立群建议，应抓紧落实中央经济工作会议精神，在以政府投资带动内需扩大方面尽快取得成效，着力巩固和增强经济回升向好势头。

(责编：方经纶、陈键)
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