本报驻达喀尔记者 林家全

原标题：“中国造”走俏非洲

2023年第三届中国—非洲经贸博览会期间，海关总署首次发布的“中国—非洲贸易指数”显示，2000年以来，中国与非洲贸易规模不断攀升、贸易联系越发紧密、贸易结构亮点纷呈、贸易潜力持续增大。中国与非洲经济发展活跃，经贸合作日益紧密，越来越多的“中国造”正进入非洲市场，促进当地经济社会发展和民生改善。

“中国造”基础设施项目强势吸睛。在2024年1月13日举行的第34届非洲足球国家杯开幕式上，由中国企业承建的科特迪瓦经济首都阿比让科科迪斜拉桥模型闪亮登场，赢得现场观众阵阵掌声。据了解，科科迪桥是西非地区最大的斜拉桥，主桥全长630米，通车后既有效缓解了阿比让市区交通拥堵的状况，又显著提升了阿比让城市景观形象，该桥已成为阿比让的地标建筑。2023年8月，科特迪瓦总统瓦塔拉在该桥竣工仪式上表示，这项高品质工程令科特迪瓦人民深感自豪。此外，肯尼亚蒙内铁路、赞比亚下凯富峡水电站、尼日利亚莱基深水港等一批标志性项目的开通运营，为提升非洲基础设施水平、加速互联互通和一体化进程、促经济保民生等作出了积极贡献。

“中国造”助力非洲绿色能源转型。2023年底，达喀尔快速公交系统项目主线贯通仪式在塞内加尔首都达喀尔举行，投入项目运营的120余台18米铰接式纯电动公交车由中国中车电动公司研发生产。车辆外形美观，车体内饰配有塞内加尔国旗绿、黄、红三色，车厢内部空间较大，共有55个座位，最大载客量为150人，续航里程可达250公里，且具备适应当地多沙潮湿气候条件的良好防腐蚀性。该批次车辆的投入使用将减少当地碳排放，对达喀尔绿色公共交通的发展有着重要意义。

中国工程机械走俏非洲。近年来，随着中非经贸合作不断深化，国内高性能工程机械和基础装备企业加速出海。在埃及阿拉曼新城超高综合体项目、阿尔及利亚东西高速公路、肯尼亚斯瓦克大坝等“超级”工程稳步推进的背后，离不开三一重工、中联重科、湖南钢铁等中国工程机械企业生产的优良产品的支持。性价比和适用性是中国工程机械产品在非洲走俏的突出优势。一方面，中国机械价格合理、性能稳定、操作简洁、维护保养便捷。另一方面，中国工程机械企业针对非洲的高温天气、复杂地形、特殊场景提供定制化产品，提升了施工效率，以过硬实力和良好口碑赢得了非洲市场。

中国农业机械参与保障非洲粮食安全。在西非的几内亚比绍，水稻是当地主要粮食作物，但当地传统农业技术落后，稻田管理水平较低，抗灾害能力较差，水稻产量不甚理想，农民种植积极性不高。中几比农业合作改变了当地农业发展状况，提高了农业机械化生产效率。中国农业组引进并应用拖拉机、水稻收割机、水稻直播机、水泵组等共280余套农业机械，显著提升了当地农业作业质量和工效。此外，中国农业组还向当地农户免费提供农业机械，无偿组织机械操作维修教学。在中国专家的指导帮助下，当地水稻产量得到提升，一定程度上缓解了当地的粮食安全问题。

“中国造”走进非洲千家万户。中国民营企业在共建“一带一路”契机下积极出海，各类家电、电子产品和衣服鞋帽畅销非洲大陆。跨境电商和网络直播的兴起进一步为企业拓宽了销售渠道，非洲各国港口等交通基础设施不断完善，增强了中国商品输非供应链的韧性，为更多中国制造更好造福非洲民众生活提供可能。中国个体商贩也来到非洲寻找商机，达喀尔市区的戴高乐将军大道两旁，排列着数家中国小商品店铺，他们从浙江义乌进货，凭借新奇的商品样式和便宜的价格吸引了众多顾客。

竞争日趋激烈的新形势下，“中国造”走出去迎来新机遇，但也面临着新问题和新挑战，要巩固好现有优势，中非合作模式需进一步创新，走出一条更加多元化和可持续的新路。

首先，支持非洲国家推进工业化进程。世界经济论坛2024年年会上，多名非洲经济领域学者表示，与过去满足于出口原材料不同，非洲大陆当前寻求实现以大宗商品为主导的工业化。在金砖国家领导人第十五次会晤期间，中方发布了《支持非洲工业化倡议》，表示愿支持非洲发展制造业，加强对非知识共享和技术转移，将有关合作资源向支持非洲工业化项目倾斜，同非洲国家共同推动建设有特色、有产品、有政策保障的区域中心示范园区，推动“中国造”生产线落地非洲，用好优质资源和优惠政策，让中国制造更好扎根非洲，服务非洲人民。

其次，帮助非洲国家强化国际贸易基础设施建设，尤其是港口、铁路等对畅通中非商品供应链十分重要的交通基础设施建设，以缓解供应链瓶颈问题。当前，非洲各国普遍存在陆上交通网络和海运物流枢纽建设不完善的情况，难以满足不断增长的物流需求。中国基建企业可以考虑关注非洲沿海国家港口新建扩建和非洲内陆国家的公路铁路项目，增强对上述领域的投资建设力度。

再次，关注非洲清洁能源、数字经济等新业态、新模式发展趋势。例如，在清洁能源领域，国际能源署发布的《2022年非洲能源展望》报告显示，非洲拥有丰富的太阳能、风能、地热、水能等可再生能源。国际可再生能源机构认为，到2030年，非洲可通过使用清洁可再生能源来满足其近四分之一的能源需求。目前，南非、赞比亚等非洲多国政府正在积极开发利用可再生能源，中国企业应关注该领域投资兴业机会，带动中国新能源机械设备出口。

最后，积极挖掘“中国造”的出口增长潜力。中国社会科学院西亚非洲研究所、中国非洲研究院与社会科学文献出版社联合发布的《非洲黄皮书：非洲发展报告No.25（2022～2023）》统计，一方面，中国制造品在主要非洲大国的市场份额差异较大，中国机电产品在尼日利亚、刚果（金）的市场份额较高，在摩洛哥、突尼斯的市场份额相对较低；中国非机电产品在尼日利亚、坦桑尼亚的市场份额较高，在摩洛哥、阿尔及利亚的市场份额相对较低。另一方面，在索马里、布基纳法索等欠发达国家，中国制造品的出口额较低。对此，中国企业应在主要非洲大国市场保持优势市场份额的同时，深入研究评估非洲小国市场消费需求，充分发掘其消费潜力。

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经