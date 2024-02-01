李华林

原标题：勿将市值管理等同于股价管理

国务院国资委表示“将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”。受这一消息提振，A股近日走出一波“中字头”行情，中国石油、中国联通、中煤能源等央企上市公司纷纷大涨。

市值是投资者用真金白银表达对上市公司认可的结果，可直接反映一家企业的综合实力和未来成长性。将市值管理纳入央企负责人绩效考核，倒逼企业管理层与投资者同呼吸、共命运，是建设以投资者为本的资本市场的具体体现，与前期稳市场政策一脉相承。

在过去较长时间里，央企估值水平与其在国民经济中的重要支柱地位不匹配，不少企业长期呈现“低估值、低股价、低活跃度”的“三低”状态。究其原因，既与央企大都处于传统行业，与新经济行业相比成长速度较慢有关；也与部分央企不重视市值管理，忽视与投资者关系的维护，导致股民对公司价值认知不足有关。这在一定程度上制约了央企股市“压舱石”作用的发挥，影响了资本市场内在稳定性。

当前A股表现低迷，管理层千方百计活跃市场、提振信心，提出将市值管理纳入央企负责人业绩考核，就是要推动央企管理层更加重视公司内在价值和市场表现，在稳市场、稳预期上起到表率作用，继而带动全体上市公司提升质量、回报投资者，共同构建稳定健康运行的资本市场。

需要注意的是，市值管理不是单纯的股价管理，更不能等同于股价上涨，其内容涉及方方面面，并不能一蹴而就。答好这道题，需要参与各方提高认识、尊重规律、稳扎稳打。

企业好是因，市值高是果，只有经营好了企业，才能从根本上管好市值。这意味着央企掌舵者除紧盯股票涨跌外，要更加关注公司基本面，夯实主业，扎扎实实提升经营质量；要进一步优化公司治理结构，运用增持、回购、现金分红等手段平衡好股东短期利益与公司长期价值；要与投资者建立良好关系，通过常态化的沟通交流，让投资者能够更加准确地判断公司价值。

把市值管理和央企负责人的切身利益挂钩，激励“关键少数”重视公司价值经营的同时，还需谨防“关键少数”为冲业绩、牟取私利，通过财务造假或操纵股价等手段进行“伪市值管理”。管理部门应完善绩效考核机制，划出合法市值管理与非法操控市场之间泾渭分明的分界线，并加大法治供给，严厉打击欺诈发行、财务造假等行为，以严惩重罚遏制住央企负责人违法违规的冲动。

市值管理成为绩效考核的“指挥棒”，或将开启新一轮央企价值重估，投资者既要把握投资机会，也不得将央企市值管理当作短期概念来炒作。不论是央企还是民企，企业经营质量都需经过市场检验，企业价值的实现都应建立在理性的交易秩序之中。如果一心追逐热点、炒作概念，不仅与政策初衷背道而驰，更是对相关行业企业的发展有百害而无一利，到头来难免落得“一地鸡毛”。

“中字头”股票受追捧，折射出市场对改革政策的欢迎和认可，以及对促进A股估值回归合理水平的迫切期待。立足“稳”字，包括央企在内的上市公司应多一分久久为功的定力，管理部门应多一分坚定改革的决心，投资者应多一分价值投资的理智，各方同向发力，形成最大合力，维护资本市场稳定运行。

(责编：方经纶、陈键)

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