原标题：试验证明我国深部砂岩咸水层可封存二氧化碳

科技日报哈尔滨1月31日电 （记者吴纯新 李丽云）31日，记者从黑龙江省生态地质调查研究院获悉，该院教授级高工马永法研究团队负责实施的松辽盆地林甸地区深部咸水层CO2地质封存项目取得阶段性进展：该院首次开展深部砂岩咸水层CO2—水混合溶解注入试验，证明深部咸水层CO2地质封存可注入性良好，单井注入流量超24.3立方米/小时。

当前，在无法完全放弃化石能源背景下，碳捕集利用与封存技术作为碳中和技术不可或缺的部分，被认为是实现《巴黎协定》温控目标和我国碳中和目标的关键手段和托底保障。

为强化科技创新在减碳控碳中的支撑引领作用，黑龙江省地质矿产局组织开展松辽盆地林甸地区深部咸水层CO2地质封存潜力和先导注入试验研究项目，黑龙江省生态地质调查研究院负责实施。

经过长时间探索研究，马永法团队构建了松辽盆地林甸地区深部砂岩咸水层CO2地质封存适宜性评价体系并开展评价工作，在国内首次利用地热井资料评价了松辽盆地林甸地区深部砂岩咸水层CO2地质封存潜力：其理论封存量为478.91亿吨，有效封存量为11.49亿吨，其二级构造单元均较适宜开展CO2封存。

此前，冰岛首次开展了玄武岩CO2—水混合溶解注入封存试验。监测表明，混合溶解注入可大大加速CO2、水与储层岩石反应生成矿物的时间，保证CO2更安全地封存于地下。基于此，马永法团队搭建现场注入平台，率先探索在深部砂岩咸水层开展CO2—水混合溶解注入试验。

“随着深部咸水层CO2地质封存技术的日趋成熟，可将深部咸水层变为封存CO2的地质储库。”马永法说，这些地质储库具有稳定的地质特征和封存能力，能安全地长期储存CO2，减少排放和环境污染。

(责编：方经纶、陈键)

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