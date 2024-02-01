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国产装置成功制备医用同位素锕-225

2024年02月01日08:32 | 来源：科技日报
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原标题：国产装置成功制备医用同位素锕-225

　　科技日报兰州1月31日电 （记者颉满斌）31日，记者从中国科学院近代物理研究所获悉，该所核化学室研究员秦芝团队，利用兰州重离子加速器研究装置（HIRFL）提供的束流轰击金属钍靶，并用自主研制的自动化分离设备，成功制备医用同位素锕-225。相关成果申请了一项发明专利并获得授权。

　　作为可应用于肿瘤靶向α粒子疗法的放射性同位素，锕-225具有匹配肿瘤靶向治疗非常好的半衰期。其较高的线性能量传递值能够有效打断DNA双链，在杀死癌细胞的同时，对周围健康组织损伤极小，因此被广泛用于治疗小体积肿瘤和多种转移性癌症。

　　国际上用于临床研究或药物合成用的锕-225同位素，主要用钍-229衰变产生，每年产量不足2.5居里（放射物强度单位），而我国全部依赖进口。高能质子辐照天然钍靶生产锕-225是实现大规模量产的有效技术途径之一。但是该方法中的散裂反应产物复杂，几乎覆盖半个元素周期表近400多种核素，使得化学分离纯化工作具有极大的挑战性。

　　秦芝团队利用HIRFL提供的束流轰击金属钍靶，打通了医用同位素锕-225的化学分离纯化流程，并采用自主设计加工的自动化分离系统，实现了医用同位素锕-225的高效、可重复批量化分离纯化，成功避免了高剂量放射性对手动操作人员的潜在风险。

　　实验表明，该工艺流程可有效剔除其他散裂杂质，使锕-225产品的放射性纯度达到94.7%，两次实验共分离出锕-225约13.5微居。秦芝团队随后利用分离纯化后的锕-225成功开展了靶向药物锕-225-PSMA617的标记，并开展了前列腺癌细胞实验。

　　据悉，秦芝团队下一步将在此实验基础上提高束流强度，尝试进一步提高锕-225产额，为后期近代物理所和甘肃省同位素实验室的锕-225的量产和平台建设与示范奠定基础。

(责编：方经纶、陈键)
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