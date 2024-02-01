本报记者 翟钦奇

原标题：网格化服务 精细化治理（乡村行 看振兴）

腊月清晨，雪花纷飞。内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇天吉泰村，积分兑换超市人声鼎沸，很多村民排着队挑选积分兑换的物品……

原来，今天是村里的积分兑换日，“去年第四季度，我的积分排全村第一。”村民邢永兰刚刚兑换了拖鞋、牙刷、暖水瓶，“农闲时间参加村里的志愿活动，丰富生活，还能获得积分用来兑换生活用品，大家的积极性越来越高。”

五原县是传统农业大县，县域面积2544平方公里，基层党组织管辖服务半径大、乡村治理缺乏有效抓手等问题长期存在。近年来，五原县构建村党组织领导下的村民小组网格化“微治理”模式，常态化开展“文明家庭”“道德模范”选树活动。

在天吉泰镇，各村通过诚信村民积分管理、道德评议激励、设立诚信榜等举措，引导村民日常行为。“村民党小组、理事会根据标准按户打分，对孝敬老人、爱护环境等表现突出户给予加分，并张榜公布。”天吉泰镇党委副书记霍瑞琴说，“能上榜大家都觉得很光荣。如今，争做好事的风尚在各村逐渐形成。”

在银定图镇胜利村，几名村民拉着包联干部武文斌回家吃饭；而数月前，他们之间还闹得不可开交……

“在河套地区，秋浇工作是农民群众的一件大事。”武文斌说，“村民们以往习惯于传统大水漫灌模式，耗水量大，浪费严重，浇地用水逐渐成了糊涂账。”

为此，五原县结合实际制定了秋浇工作方案，并成立包浇小组，全面推行“一把锹”浇地，杜绝零散浇地，防止大水漫灌。

然而，当时一些村民并不理解：“你不让我浇透，来年怎么种地，怎么保证收成？”“祖祖辈辈都是这么浇地，为什么今年就不行了？”村民你一言我一语，与包浇小组工作人员发生争执。

网格员迅速将矛盾上报智慧网格“微治理”服务平台，武文斌随即与村党支部书记赶来，耐心讲解政策，最终获得理解和支持。

2023年秋浇结束后，大家发现新方法更省水、灌溉效果更好，几户村民跟武文斌成了朋友。“这次能够迅速掌握情况，并且及时处理，多亏了网格员和‘微治理’平台。”武文斌说。

近年来，五原县完善县、镇、村、组“四级网格”，出台“网格化+微治理”22条具体措施，同时整合各方力量，组建党员先锋队、巾帼服务队、“红袖标”联防队等“微组织”2055个，活跃在村民生产生活的方方面面，形成共治合力。2023年11月，以大数据等新技术为支撑，五原县进一步打造了集宣传、教育、公开于一体的智能化乡村治理平台，不仅可以解决群众反映的热点难点问题，还可以为农户提供农业管理、农产品销售、气象信息展示等各类服务。

(责编：方经纶、陈键)

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