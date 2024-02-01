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财政部：2023年全国财政预算执行呈现出五个特点

2024年02月01日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （方经纶、实习生赵若楠）2月1日，国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会，财政部副部长王东伟介绍，2023年全国财政预算执行呈现出五个特点。

财政收入保持恢复性增长态势。受益于经济回升向好，加上2022年实施大规模增值税留抵退税拉低基数等因素影响，2023年财政收入呈现出恢复性增长。全国一般公共预算收入突破21万亿元，增长6.4%。就地方来看，东部、中部、西部、东北地区收入分别增长6.7%、6.9%、10.7%和12%，全国31个省份财政收入全部实现正增长。

财政支出持续加力。2023年年初，财政赤字率按3%安排。为支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力建设，第四季度增发1万亿元国债，全部通过转移支付安排给地方。全国一般公共预算支出2023年达到27.46万亿元，增长5.4%。重点领域保障有力，社会保障和就业支出增长8.9%，教育支出增长4.5%，科技支出增长7.9%，农林水支出增长6.5%，城乡社区支出增长5.7%。

减税降费政策继续优化完善。2023年年初及早就明确了延续和优化部分税费政策，下半年根据经济形势变化，再延续、优化、完善了一批到期税费政策，进一步降低经营主体的税费负担，精准支持制造业等实体经济高质量发展。全年全国新增减税降费及退税缓费的资金规模超过2.2万亿元。

专项债政策效能进一步发挥。2023年安排地方政府专项债券规模是3.8万亿元，优先支持成熟度比较高的项目和在建项目，聚焦重点，不“撒胡椒面”，扩大了专项债券的投资领域，2023年专项债投资领域扩大到11个。专项债用作项目资本金范围也扩展扩大，扩展至15个方面，同时加强专项债的发行和使用，有力推动了一批交通、水利、能源等利当前惠长远的重大项目建设。

防范风险底线进一步筑牢。主要从两个方面来讲：一方面，关于地方政府债务，推动制定了一揽子的化债方案，抓实抓紧地方政府隐性债务的风险化解工作，化解存量、遏制增量。另一方面，加大对地方的转移支付力度，2023年转移支付的规模达到10.29万亿元。完善了县级基本财力保障机制奖补资金政策，向“三保”支出压力较大、财力相对薄弱的地区倾斜。同时，引导省级下沉财力，共同筑牢兜实基层“三保”底线。

“2024年，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。”王东伟表示，从财政收入看，随着宏观调控政策效应持续释放，高质量发展扎实推进，将为财政收入增长奠定坚实基础，财政收入将会继续恢复性增长。

从财政支出看，将继续保持必要强度，对地方的转移支付也将保持一定规模。具体的2024年财政收支预算安排，正在按照党中央、国务院决策部署来进行细化完善，财政部将按程序提请全国人大审查批准。

下一步，财政部将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破、统筹扩大内需和供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和推进乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，加大财政宏观调控力度，实施好积极的财政政策，巩固和增强经济回升向好态势。

(责编：方经纶、高雷)
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