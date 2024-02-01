人民网北京2月1日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，2月1日至5日，我国有大范围雨雪冰冻天气过程，中东部地区为本次过程的主要影响区域。期间，西北地区东部、华北、东北、黄淮北部等地有降雪，黄淮中南部、江汉、江淮西部和北部、湖南西北部、贵州中北部、重庆北部和东部等地有雨转雨夹雪或雪，上述大部地区有中到大雪，部分地区有暴雪，局地大暴雪或特大暴雪；长江中下游及以南大部地区有中到大雨，部分地区有暴雨。

2月1日14时至2月2日14时，河南南部、安徽中部、湖北中东部和西南部、湖南西北部等地部分地区有大雪，其中，河南南部、安徽中部等地局地有暴雪（10-15毫米）。上述部分地区新增积雪深度3-5厘米，局地可达7厘米以上。

预计2月1日至4日，河南南部、湖北、安徽中北部、江苏北部、湖南中北部、贵州东部、重庆东南部等地部分地区有持续性冻雨。其中，2月1日14时至2日14时，河南南部、安徽中北部、湖北西南部和中东部、湖南中北部、贵州东北部、重庆东南部等地的部分地区累计冻雨量可达3-8毫米，局地10毫米以上。

中央气象台首席预报员徐珺介绍，这次雨雪过程是东移加深的南支槽带来的充沛的水汽与来自中高纬度的冷空气共同作用产生的，其中生成的江淮气旋导致了3日至5日最强时段的雨雪。主要影响中东部地区。这次过程另一个特点是冻雨范围大，成因是异常偏强的暖湿输送，同时低层又有冷空气共同作用导致湖北、湖南、贵州等地的大范围冻雨。

气象专家提醒，雨雪、冰冻和大雾天气将对高速公路、铁路及机场交通造成较重影响；渤海、黄海大风及浙江、福建和广东等沿岸海域大雾将对上述区域海上航运造成不利影响；建议公众密切关注始发地、目的地及沿途天气预报预警和交通部门发布的路况、航线信息，提早做好出行规划。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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