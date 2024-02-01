人民网北京2月1日电 （车柯蒙、实习生罗韵）税收，一头连着国计，一头连着民生。2021年3月，中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，对新时代税收工作提出了“精确执法、精准监管、精诚共治”的要求。近年来，我国税务部门加快推进智慧税务建设，着力提升税费治理效能，深化拓展31项税收征管改革措施，一体推进智慧税务建设，特别是电子发票服务平台在全国上线、全面数字化的电子发票试点持续深化、新电子税务局上线扩围等，税费征管数字化升级和智能化改造迈上新台阶。

走进国家税务总局北京市朝阳区税务局第一税务所，咨询辅导区、办税窗口前、税务干部的胸前都有一个印有“朝阳税务小哥，办税我帮您”字样的标识，这是朝阳区税务局的服务品牌——“朝阳税务小哥”。

记者了解到，北京市朝阳区税务局第一税务所承担着办税服务、政务服务以及社保费缴纳等税费管理服务工作，辐射朝阳区38万户企业和数百万自然人，日均受理量近千人次，是北京业务量最大的办税服务厅之一。为了让纳税人缴费人及时知悉、理解税费政策，朝阳区税务局于2020年推出“朝阳税务小哥”税收宣传品牌，采用短视频、可视答疑、直播等方式向纳税人缴费人宣传税收政策、解答热点问题、梳理业务办理流程、演示系统操作。

“我经常看‘朝阳税务小哥’的直播，政策解释得清楚明白，涉税疑问也能现场回应，很方便。”北京一家文化创意公司的中国区财务总监魏子婧表示，最近几年，国家持续推出一系列税费支持政策，“朝阳税务小哥”对税费政策比如增值税优惠政策、留抵退税政策以及研发费用加计扣除政策等及时进行解读辅导，为企业及时享受税费优惠提供了支持。

据北京市朝阳区税务局办公室副主任郝维龙介绍，2023年10月，朝阳区税务局完成了“朝阳税务小哥”直播间硬件建设与软件配置，税务小哥团队正式开启了直播领域的探索。

2023年，国家延续、优化、完善一系列税费优惠政策，在北京，税务部门立足首都功能定位、紧扣经营主体需求，全力推动各项税费优惠政策不折不扣落地落细。2023年全市新增减税降费及退税缓费971.7亿元，有效助力首都经济平稳健康运行，进一步激发经营主体活力。

为确保各项税费优惠政策直达快享，北京市税务部门成立税费优惠政策领导小组统筹落实，在解决问题中推动工作提质、发展增效。针对2023年出台政策项目多、涉及领域广、适用主体差异大的特点，逐一梳理、归集到类、细化到项，制定了精准推送“一政策一方案”，提高政策推送精准度，推动税费优惠红利释放。2023年精准推送优惠政策461.61万户次，并推送2022年度红利账单74万余份。开通多个“智能咨询”渠道，内容覆盖税费优惠政策等热点问题，锚定问题识别率和答复准确率两大核心指标，充分满足纳税人缴费人“7×24小时”即时税费智能咨询需求，以更加专业、全面、精准的服务提升企业享受政策便利度。

更令纳税人感慨的是，办税越来越便捷。“现在大部分业务都是在线办理，电子税务局能自动推送办税提示、自动计算税额、自动预填申报，办税效率明显提高。”魏子婧说。

一家科技公司的财务总监张莹则表示，减税降费有效减轻了企业的税收负担和各类费用支出，提高了企业的盈利能力和竞争力。

据国家税务总局北京市税务局纳税服务处副处长葛威介绍，目前北京市99%的税费申报业务实现“网上办”，其中开业、发票、退税等8个高频业务可以“自动办”；社保费缴纳、车船税申报、车辆购置税申报等21项税费业务在北京市政府“京通”小程序上线。

2024年全国税务工作会议明确，今年将围绕“高效办成一件事”，聚焦办税缴费中高频事项和纳税人缴费人反映突出的问题，持续开展“便民办税春风行动”；深化拓展内外部协同配合，充分发挥税收大数据作用，提高“好办事”的便利和“办成事”的效率；进一步深化“政策找人”，加力推进政策直达快享；进一步健全完善税费服务诉求解决机制，上下联动高效解决涉税难题；充分运用信息化手段，扎实推进智慧税务建设，推动办税缴费服务更智能。

国家税务总局北京市税务局相关负责人表示，下一步，首都税务部门将继续以排头兵的姿态和先行者的担当，更大力度推进首都税收营商环境持续优化，为高质量推进中国式现代化税务实践贡献更大力量。

(责编：罗知之、高雷)

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