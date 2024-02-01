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人民银行连续14个月增持黄金 贵金属投资趋热

2024年02月01日16:14 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （黄盛）日前，中国人民银行（以下简称“人民银行”）发布的数据显示，2023年全年累计增持黄金224.88吨。截至2023年底，我国黄金储备为2235.41吨。2022年11月至2023年12月，人民银行已连续14个月增持黄金。

据介绍，在黄金储备持续增加的同时，贵金属投资也呈现趋热态势。2023年我国市场黄金ETF全年流入约合50亿元，总持仓增加10吨至61.5吨。截至2023年底，我国市场黄金ETF资产管理总规模（AUM）为290亿元（约合40亿美元）。上海期货交易所数据也显示，2023年全部黄金期货期权累计成交量单边6.21万吨（双边12.42万吨），同比上升43.9%；累计成交额单边23.88万亿元（双边47.76万亿元），同比上升55.43%。上海黄金交易所数据显示，2023年全部黄金品种累计成交量单边2.08万吨（双边4.15万吨），同比上升7.09%，累计成交额单边9.28万亿元（双边18.57万亿元），同比上升22.31%。

“加大黄金储备是各国央行进行储备多样化运作的重要形式。与其它金融类资产相比，黄金并非任何主权国家或机构发行，其资产本身具有独特性和稳定性。再加上，黄金不受经济波动的影响，且长期来看拥有相对稳健的收益及较强的流动性，所以备受各国央行青睐。”世界黄金协会中国区CEO王立新表示，过去两年，由于地缘政治冲突带来的不稳定性、美债收益率的走低以及黄金收益率的稳中有进等原因，使得黄金储备成为人民银行进行长期货币储备的重要考量。

另据世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年全球黄金需求（不含场外交易）为4448吨，包含场外交易和库存流量的黄金总需求为4899吨，创下新纪录。在中国市场，2023年黄金ETF实现净流入10吨，持仓总规模增加至61.5吨；2023年中国国内金条与金币需求总量增至280吨，同比增长28%，其中四季度，中国国内金条与金币销量为83吨，同比增长35%。

(责编：罗知之、高雷)
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