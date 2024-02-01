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2023年全国实际开工改造城镇老旧小区5.37万个

2024年02月01日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （记者王仁宏）住房城乡建设部最新数据显示，2023年，全国全年实际开工改造城镇老旧小区5.37万个、惠及居民897万户，超额完成年度任务。

城镇老旧小区改造是实施城市更新的重要内容，对提升社区生活环境、完善基层社会治理、提升居民幸福感等方面具有积极作用。据统计，2023年，各地新改造水电气热等各类老化管线7.6万公里，加装电梯3.6万部，实施建筑节能改造1.16亿平方米，增设停车位85万个、电动汽车充电桩3.66万个、电动自行车充电桩28.8万个，增设养老、托育等各类社区服务设施2.1万个，新增文化休闲、体育健身场地637万平方米。

住房城乡建设部相关负责人表示，下一步，住房城乡建设部将会同相关部门强化协调配合，压实地方主体责任，督促指导各地聚焦为民、便民、安民，有针对性地实施改造，加快消除安全隐患，全面提升居住环境、设施条件和服务功能，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

(责编：王仁宏、高雷)
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