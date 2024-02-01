人民网北京2月1日电 （记者栗翘楚）近年来，文化和科技融合正不断催生新文化业态、延伸文化产业链。顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，加快发展新型文化业态，改造提升传统文化业态，正成为提升区域竞争力、推动产业结构优化升级的重要着力点。

数字技术的应用，为优质内容的创作生产拓展了新空间，有力扩大了优质文化产品供给，推动着中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。在数字文化产业这场变革中，苏州广电旗下苏州数智影视文化产业园以独特的定位和创新的实践，为数字文化产业的发展注入了新的活力。

据悉，该产业园的前身是一个传统的商业综合体，在时代变革的浪潮中捕捉到了数字文化产业的发展机遇，自2021年下半年开始积极探索由商业项目向文化产业项目的转型。

经过调研，确立了依托现有载体和广电优势打造街区型、开放式文化产业园区的发展方向。转型后的园区依托全媒体优势，形成以影视、音乐、剧场等影音演艺现场为核心的产业生态，形成产业集聚效应，为数字文化产业的高质量发展奠定了坚实基础。

目前，产业园的出租率逐年提升，园区年产值创新高，产业园已签约入驻各类企业、机构150余家，其中数字文化企业近90家，占比园区总企业60%以上。

该园区相关负责人介绍，在开发运营过程中，该产业园始终围绕“江南风采、广电特色、科技含量”这三个定位展开。首先，产业园深入挖掘江南文化的深厚底蕴，将传统与现代相融合，为数字文化产业注入独特的江南风采，通过举办各类文化活动、推广江南文化元素等方式，不仅提升了自身的文化品位，形成独具特色的文化品牌，也为数字文化产业的发展注入了新的活力。其次，依托苏州广电传媒集团的强大实力，通过与广电媒体的深度合作，产业园不断拓展影视制作、音乐创作、剧场演艺等领域的业务，形成了独具特色的广电文化产业链。此外，产业园还高度重视科技创新和对文化产业的赋能，通过引进和培育元宇宙、Web3.0等高科技企业，产业园推动了文化产业与科技产业的深度融合，为数字文化产业的创新发展提供了强大动力，并极探索新技术在文化领域的应用，如虚拟现实、增强现实等，为观众带来更加沉浸式的文化体验。

随着产业的不断发展升级，优质企业对产业园区的运营和服务也提出了更高的要求。为做好转型升级，该产业园区不断尝试拓展产研领域，创新运营服务。

产业园负责人介绍，通过举办各类活动，产业园成功打造了一系列文化品牌，为数字文化产业的发展注入了新的动力。同时，产业园还积极推动文化创新成果的转化和应用，通过与高校、科研机构等合作，不断引进和培育文化创新人才，推动文化创新成果的产业化进程。

“展望未来，产业园将坚定不移地以数字经济和文化产业作为核心发展方向，不断优化园区的硬件环境，提高服务质量和水平，进一步深化文化与科技的融合创新，增强核心竞争力，努力将园区打造成为城市更新的承载地、文化科技融合的创新地、优质文化企业的集聚地以及市民文化消费的打卡地，为文化产业的蓬勃发展贡献更多力量。”产业园负责人说。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经