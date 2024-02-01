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2023年我国石化行业实现营收15.95万亿元

2024年02月01日17:39 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （栗翘楚、韩鑫）中国石油和化学工业联合会1日发布2023年中国石油和化工行业经济运行情况。数据显示，2023年，我国石化行业实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%，利润总额8733.6亿元，行业经济运行总体呈现低位回升、稳中有进态势，为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。

生产稳步增长。2023年，全行业规模以上企业工业增加值同比增长8.4%，增速比2022年回升7.1个百分点，比同期全国工业高3.8个百分点。

从重点产品产量看，油气产量保持稳定增长。据测算，2023年，国内原油天然气总产量4.16亿吨（油当量），同比增长3.9%，其中，原油产量连续第五年增长，在2022年重回2亿吨基础上再次增长2%，达到2.09亿吨；天然气产量2297.1亿立方米，同比增长5.8%，连续7年年增100亿方以上。主要化学品总产量增长由负转正。2023年，我国主要化学品生产总量约7.2亿吨，同比增长约6%。

效益持续回升。2023年，在疫情平稳转段、宏观经济复苏以及低基数背景下，我国石油和化工下游需求底部复苏。全年看，行业效益总体呈前低后高态势，下半年收入和利润增加，增速回升。上半年，行业营业收入和利润总额分别实现7.6万亿和4310.9亿元，同比分别下降4.4%和41.3%，下半年行业营业收入和利润总额分别实现8.3万亿和4422.8亿元，同比分别增长2.1%和20.5%。

中国石油和化学工业联合会副会长傅向升表示，从景气走势来看，目前从2023年8月开始的第8个周期来看，行业与上一个周期比复苏动能明显有所上升，预示2024年上半年行业总体形势同比2022年上半年会相对好转。

(责编：罗知之、高雷)
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