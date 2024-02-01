焦磊 实习生张泊洋

近期，全国各地进入“两会时间”，各省市陆续揭晓2023年经济“年报”，并公布2024年经济增长预期目标及工作重点。

从各地公布的增速目标来看，2024年各地增速目标整体处在4.5%—8%的区间。同时，多地根据自身实际情况展开发展布局，产业高质量发展、以科技创新引领现代化产业体系建设成为多地部署的重要方向。

2023年多地经济总量迈上新台阶 西部地区增长较快

国家统计局数据显示，2023年全年国内生产总值为1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。

从增速来看，2023年，全国有18个省市的实际增速大于等于全国GDP增速，17个省市跑赢全国，北京则与全国持平。其中，西藏、海南、内蒙古GDP增速排名前三，分别为9.5%、9.2%、7.3%；增速在6%以上的省份还有宁夏、甘肃、吉林、重庆、山东、四川、浙江、湖北和新疆，大部分属于西部地区。在17个跑赢全国的省市中，有8个属于西部地区。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，2023年，东北、东部、中部和西部省份名义GDP同比分别增长3.7%、5.1%、3.3%、4.6%。东部发达省份工业和服务业复苏，西部省份能源产业强劲增长，带动经济较快增长。

从经济总量来看，广东、江苏和山东占据2023各省市GDP前三甲，均超过9万亿元。其中，广东地区生产总值突破13万亿，占全国GDP的10.8%。在主要经济大省中，山东、浙江、四川均跃上新的台阶。

“前五大经济大省GDP合计占全国的40%，贡献了全国45%的GDP增量。”罗志恒表示，广东地区放在全球来看，可居全球第十大经济体。中国经济区域差异大，广东是中国的缩影，总量大、区域差异大，以广东为样本，能有诸多启发。

“万亿之城”拓新 各地敲定2024年增长目标

2023年，全国GDP总量达到三万亿的城市增至5座，两万亿城市增至9座，万亿城市继续扩容至26座。常州、烟台2023年GDP分别增长6.8%、6.6%，分别成为江苏第5座万亿城市、山东第3座万亿城市。

罗志恒认为，常州发挥区位优势与要素成本优势，通过引进新能源汽车、动力电池等新兴产业，推动工业链产业链转型升级，实现从“纺织重镇”到“新能源之都”的跨越。烟台同样依靠工业立市，在传统产业转型升级、新旧动能转换中实现新发展，在绿色石化类先进材料、海洋工程类高端装备制造取得新突破。

业内分析认为，中国是全球经济增长最大贡献国，连续多年对世界经济增长贡献率超30%。中国经济的成长背后，万亿城市是领军者和先行军。

展望2024年经济增长，31个省份均已公布2024年GDP增速目标，整体处在4.5%—8%的区间。20个省份目标在5.5%左右或以上，8个省份将目标数值设定为6%或6%左右。其中，广东、江苏、山东、浙江等经济大省今年增长目标在5%左右或以上，西藏、海南预期目标为增长8%左右。

相比2023年GDP实际增速，12个省份上调了2024年GDP增速目标，4省份持平，11省份下调。

根据日前中国科学院预测科学研究中心发布的《2024中国经济预测与展望》报告预测，2024年我国经济增长将呈现前低后高的态势，四个季度经济增长率分别为5％左右、5.3％、5.5％左右、5.4％左右，全年增速为5.3%左右。

主打“创新牌” 多地谋划布局新兴产业

2023年底召开的中央经济工作会议提出“在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取”。对于如何完成今年预定目标，多地根据自身实际发展情况从各方面展开布局。“打造产业高质量发展”“以科技创新引领现代化产业体系建设”也在多省份政府工作报告中高频出现。

例如，北京提出，加快推进集成电路重大项目，加强原创新药和高端医疗器械研发，推动新能源汽车产业高质量发展，开辟量子、生命科学、6G等未来产业新赛道；上海提出，全力落实新一轮集成电路、生物医药、人工智能“上海方案”，培育提升新能源汽车、高端装备、先进材料、民用航空、空间信息等高端产业集群，加快打造未来产业先导区；广东提出，建设更具国际竞争力的现代化产业体系，加快形成新质生产力；深圳将推动支柱型新兴产业迭代升级，抢抓新能源、智能网联汽车、低空和空天经济等产业新风口，建设培育未来产业新增长点。

业内分析认为，北上广深不约而同加大布局战略性新兴产业和未来产业，对全国经济将产生非常强的带动作用。

同时，多地将扩大内需作为今年政策发力的一个重点。河北表示，要充分挖掘内需潜力，巩固经济回升向好态势。集中精力抓投资上项目；山西提出，积极发展数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费，大力培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新消费增长点；浙江提出，深入实施扩大有效投资“千项万亿”工程，优化投资结构、提高投资效益。

(责编：罗知之、高雷)

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