人民网北京2月1日电 （黄盛）2023年央企实现营业收入39.8万亿元、利润总额2.6万亿元、归母净利润1.1万亿元；累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中，战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%；截至2023年底，央企资产总额达到86.6万亿元，同比增长6.4%……

日前，国务院国资委数据显示，2023年，国资央企产业布局更加优化，经营质量稳步提升，特别是加快央企在战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展，在布局结构上实现战略转型，同时以强烈紧迫感和强有力举措全力推进科技创新，进一步提升创新效能。

具体来看，2023年央企创新体系建设持续优化，高质量创新成果加快产出。其中，兵器工业集团2023年科技投入同比提升27.44%，研发经费投入强度为5.33%，新增1家全国重点实验室、2家国家级创新中心、1家国家技术创新示范企业，国家级创新平台达到66家；完成专利申请超过7300件、累计有效专利突破2.5万件。中国中检在2023年新增3个科技创新平台、7家专精特新中小企业，新启动1个全国重点实验室，与中国电力共建国家能源太阳能、风能发电系统实证技术重点实验室，创新体系效能明显增强。中国华电在2023年携手清华大学、中国科学院等高校科研院所联合攻关，打造“国家能源储能装备与系统集成技术研发中心”“国家能源智能火力发电技术研发中心”等多个国家级技术创新平台；深化数字技术、人工智能、北斗卫星等与能源产业融合，数字电厂、数字新能源、数字流域、智慧矿山等场景应用，不断增强发展新动能。

数据显示，2023年央企研发经费投入达1.1万亿元，连续两年破万亿元，创新驱动作用加快提升。同时，央企以科技创新引领现代化产业体系建设，把发展战略性新兴产业和未来产业作为一项牵引性、全局性工作来抓，取得了积极的工作进展。

国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新对此表示，2023年启动实施中央企业战略性新兴产业焕新行动和未来产业启航行动，明确了发展重心和方向，细化了任务目标和路径；在战略性新兴产业领域完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%，在光伏制氢、碳纤维制造、汽车芯片等领域落地了一批重点项目，在激光制造、量子通信、卫星互联网等领域组建了一批新企业，在电子科技、新能源、生态环保、智能网联汽车等领域推动了一批重组整合，新产业新业态正在成为企业的重要增长点。

特别是在战略性新兴产业培育上，央企谋划推动一批重大工程，加快以技术突破支撑产业发展，系统构建新型产业生态。比如，兵器工业集团在战略新兴产业上实现8英寸硅基MEMS生产线、PBO纤维百吨线、千吨级改性PC中试线等项目，同时加快传统产业改造升级，推动汽车零部件建成国内首条热成型自动化激光拼焊生产线，成功下线全球首台136吨级氢能源矿用车，积极推进北奔重卡“新能源+散改集”绿色低碳运输创新模式。

“着力以科技创新推动产业创新，加快发展新质生产力、推动新型工业化。我们鼓励企业进一步强化科技创新主体地位，更大力度集聚创新要素、加强创新组织、优化创新生态，加快关键核心技术攻关。”国务院国资委副主任袁野在谈到2024年重点工作时表示，将坚持战略性新兴产业和传统产业两端发力，积极布局新产业新赛道，加快传统产业强基转型，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，更好支撑现代化产业体系建设。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经