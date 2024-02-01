新华社北京2月1日电 题：2024年，中国经济这么干!——多部门负责人详解经济政策走向

新华社记者

面对复杂的外部环境和国内转型压力，中国经济如何进一步巩固回升向好基础？2024年，积极的财政政策怎样适度加力、提质增效？怎样提升产业科技创新能力、加快培育外贸新动能？如何守住粮食安全，让中国饭碗装满中国粮？

一段时间以来，五场“全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会在京举行。国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、农业农村部负责同志分别作了专题报告，回应热点话题，详解2024年经济政策走向。

持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长

我国经济恢复仍处在关键阶段，长期向好的基本趋势没有改变，但也需要克服一些困难和挑战。巩固和增强回升向好态势，离不开政策的有效衔接、接续发力。

国家发展改革委主任郑栅洁说，2024年，要聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，推动各项宏观政策持续落地见效。

稳住基本盘。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，确保同向发力、形成合力。推动居民收入增长与经济增长同步，培育更多消费新业态新热点。做好增发国债项目实施各项工作，加快推进保障性住房建设。

培育新动能。大力推进高水平科技自立自强，进一步加快新能源、人工智能、生物制造等前沿技术研发和应用推广，强化国家战略科技力量。

激发新活力。持续深化重点领域改革，深入实施国企改革深化提升行动，落实好促进民营经济发展壮大的意见，在产权保护、公平竞争、社会信用等领域强化制度建设和监管，加快建设全国统一大市场。同时，推进高水平对外开放，持续加力吸引和利用外资，深入推动城乡融合、区域协调发展，不断提升发展协调性平衡性，更加突出就业优先导向，兜住、兜准、兜牢民生底线。

郑栅洁说，加大宏观调控力度，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，“有信心、有能力、有条件、有底气，不断推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好”。

提升科技创新能力推进现代化产业体系建设

工业是国民经济的主体和增长引擎。发挥好工业“压舱石”作用，要着力提升产业发展质量，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。这其中，提升科技创新能力至关重要。

工业和信息化部部长金壮龙说，2024年，在全力促进工业经济平稳增长的同时，要着重以科技创新推动产业创新。比如，全面实施制造业重点产业链高质量发展行动，深入推进产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，在重点领域再新建一批国家制造业创新中心，启动创建国家新型工业化示范区等。

创新的主体是企业。工业和信息化部明确，2024年将支持龙头企业优化整合产业链创新链价值链，促进中小企业向专精特新发展，并将着力引导大企业向中小企业开放各类创新资源要素，鼓励先试、首用中小企业创新产品。

创新的落点在产业。针对在制造业中占比超80%的传统产业，将加大改造提升力度，通过实施制造业技术改造升级工程等让“老树发新芽”。聚焦新能源汽车、轨道交通装备等优势产业，要加快强链延链补链，扩大规模优势。积极培育新兴产业和未来产业，以人工智能和制造业深度融合为主线，大力发展智能产品和装备、智能工厂、智慧供应链，加快数字技术赋能。

“全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平，不断推动新型工业化取得新突破。”金壮龙说。

强化政策支持和资金保障促进国民经济循环畅通

财政政策是宏观调控的重要手段。近年来，财政部门连续实施积极的财政政策，为稳定宏观经济出力。去年12月召开的中央经济工作会议要求，积极的财政政策要适度加力、提质增效。

“这是党中央着眼经济社会发展全局，对2024年财政政策定下的总基调。”财政部部长蓝佛安说，“适度加力”方面，主要是加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息、融资担保等多种政策工具，适度扩大财政支出规模。除财政自身收入外，2024年安排一定规模的赤字，并从预算稳定调节基金、其他政府预算调入一部分资金，确保财政总的支出规模有所增加。此外，合理安排政府投资规模，加大均衡性转移支付力度，优化调整税费政策。“提质增效”方面，主要是推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，把同样的钱花出更大成效，同时加强与其他宏观政策协同联动，提升支持高质量发展的效果。

聚焦推动高质量发展、推进中国式现代化，财政政策也将进一步发力。一是支持促消费、扩投资、稳外贸，更好统筹国内国际循环。二是调结构、补短板、强弱项，提高经济发展质量。三是持续增进民生福祉，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

“财政部门将完整准确全面贯彻落实党中央决策部署，强化政策支持和资金保障，促进国民经济循环畅通。”蓝佛安说。

巩固外贸外资基本盘加快培育新动能

当世界经济复苏乏力，外部需求低迷，我国外贸外资如何巩固基本盘、培育新动能？

“扩大高水平对外开放，夯实货物、服务、数字贸易‘三大支柱’。”商务部部长王文涛这样表示。

升级货物贸易。实施好已出台稳外贸政策，适时推动出台新政策。拓展中间品贸易，推动贸易绿色发展和全链条数字化转型，促进跨境电商健康、持续、创新发展，提升海外仓专业化、规模化、智能化水平，促进加工贸易在国内梯度转移，积极主动扩大进口，加强贸易投资联动，吸引更多外资投向“中国制造”“中国服务”。

创新服务贸易。推动出台服务贸易发展相关政策，升级建设国家服务贸易创新发展示范区，推动特色服务出口基地扩围提质。同时，深化服务领域开放，推动放宽电信、医疗等服务行业市场准入，出台实施跨境服务贸易负面清单。

发展数字贸易。推动出台数字贸易改革创新发展政策，培育科技、制度双创新的数字贸易集聚区，积极参与全球数字贸易治理，对接国际高标准经贸规则，开展先行先试。

“我国外贸发展面临的困难挑战不容忽视，但有利条件强于不利因素。我们有能力、有底气、有信心在更高水平上推动贸易强国建设迈出新步伐。”王文涛说。

守牢粮食安全有力有效推进乡村全面振兴

“三农”基本盘进一步夯实，为经济回升向好、高质量发展提供了有力支撑。2024年，怎样推进乡村全面振兴？

“要把‘两确保、三提升、两强化’逐项落实到位。”农业农村部部长唐仁健说。

两确保，就是确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫。要毫不松懈抓好粮食生产，着力稳口粮、稳玉米、稳大豆，播种面积保持总体稳定，抓好大面积单产提升，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。推动各类资源聚焦到增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力上来，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

三提升，就是提升乡村产业发展水平、乡村建设水平和乡村治理水平。要做精做优乡村特色产业，谋划推动农村基础设施建设和公共服务提升等普及普惠、以小见大、以点带面的关键要事。

两强化，就是强化科技和改革双轮驱动、强化农民增收举措。要系统推动农业农村科技创新，扎实稳妥推进农村改革，不断拓宽农民增收致富渠道。

“随着中国式现代化建设深入推进，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国面临难得的战略机遇、更好的基础条件。”唐仁健说，要着力夯基础、稳产能、防风险、增活力，推动农业农村发展持续保持良好势头，乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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