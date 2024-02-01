第三批中华老字号382个品牌正式认定公布
2024年02月01日20:50 | 来源：新华网
小字号
新华社北京2月1日电（谢希瑶、于典）北京庆丰、天津妙众堂、上海英雄……商务部等5部门2月1日公布第三批中华老字号名单，正式认定382个品牌为中华老字号，全国老字号数量达到1455个。
商务部新闻发言人何亚东在当天商务部举行的例行新闻发布会上说，商务部将从以下四个方面推动老字号守正创新发展，促进国货“潮品”消费。
一是“线上线下”办好活动，将全年持续推进“老字号嘉年华”活动，打造更多沉浸式、体验式消费场景，把国货“潮品”送进千家万户；二是“有进有出”动态管理，将运用大数据手段密切跟踪监测老字号经营情况等，持续加强中华老字号日常管理；三是“量体裁衣”赋能发展，将深挖老字号文化底蕴，提升老字号发展能力，打造更多“必购必带”的特色商品，推动老字号做精做强；四是“身临其境”讲好故事，持续完善“老字号数字博物馆”，讲好老字号传承故事，打造品味老字号、感悟中华优秀传统文化的“一站式”体验场所。
2023年2月，中华老字号示范创建工作启动，对2006年和2011年先后认定的两批中华老字号进行复核，同时推进第三批中华老字号认定。此前经复核，55个品牌被移出中华老字号名录，73个品牌被要求限期6个月予以整改。2023年12月21日，商务部向社会公示新一批中华老字号拟认定名单共388个品牌。
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国内油价年内第二次上调 业界：短期内国际油价将呈现震荡走势
- 人民网北京2月1日电 （记者杜燕飞）国家发改委1月31日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。折算升价，从全国平均来看，每升92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上调0.16元、0.17元、0.17元。…
- 央企强化科技投入 加快产业结构转型升级
- 人民网北京2月1日电 （黄盛）2023年央企实现营业收入39.8万亿元、利润总额2.6万亿元、归母净利润1.1万亿元；累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中，战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%；截至2023年底，央企资产总额达到86.6万亿元，同比增长6.4%…… 日前，国务院国资委数据显示，2023年，国资央企产业布局更加优化，经营质量稳步提升，特别是加快央企在战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展，在布局结构上实现战略转型，同时以强烈紧迫感和强有力举措全力推进科技创新，进一步提升创新效能。 具体来看，2023年央企创新体系建设持续优化，高质量创新成果加快产出。…
- 评论
- 关注