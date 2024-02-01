新华社北京2月1日电（谢希瑶、于典）北京庆丰、天津妙众堂、上海英雄……商务部等5部门2月1日公布第三批中华老字号名单，正式认定382个品牌为中华老字号，全国老字号数量达到1455个。

商务部新闻发言人何亚东在当天商务部举行的例行新闻发布会上说，商务部将从以下四个方面推动老字号守正创新发展，促进国货“潮品”消费。

一是“线上线下”办好活动，将全年持续推进“老字号嘉年华”活动，打造更多沉浸式、体验式消费场景，把国货“潮品”送进千家万户；二是“有进有出”动态管理，将运用大数据手段密切跟踪监测老字号经营情况等，持续加强中华老字号日常管理；三是“量体裁衣”赋能发展，将深挖老字号文化底蕴，提升老字号发展能力，打造更多“必购必带”的特色商品，推动老字号做精做强；四是“身临其境”讲好故事，持续完善“老字号数字博物馆”，讲好老字号传承故事，打造品味老字号、感悟中华优秀传统文化的“一站式”体验场所。

2023年2月，中华老字号示范创建工作启动，对2006年和2011年先后认定的两批中华老字号进行复核，同时推进第三批中华老字号认定。此前经复核，55个品牌被移出中华老字号名录，73个品牌被要求限期6个月予以整改。2023年12月21日，商务部向社会公示新一批中华老字号拟认定名单共388个品牌。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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