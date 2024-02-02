人民网记者 任妍

财政收支是经济发展的“晴雨表”。2月1日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，财政部有关负责人介绍2023年全年财政收支情况，还谈到2024年财政重点工作、数据资产化、养老金发放、现代化产业体系建设等热点话题。

数据显示，全国一般公共预算收入突破21万亿元，增长6.4%。就地方来看，东部、中部、西部、东北地区收入分别增长6.7%、6.9%、10.7%和12%，31个省份财政收入全部实现正增长。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。财政部副部长王东伟表示，一年来，财政部门加大财政宏观调整力度，扎实实施积极的财政政策，促进经济回升向好和高质量发展。

财政收入突破21万亿元 31省份全部实现正增长

数据显示，2023年，财政收入保持恢复性增长态势，财政支出持续加力。具体来看，去年年初，财政赤字率按3%安排。同时，为支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，去年四季度增发1万亿元国债，全部通过转移支付安排给地方。2023年全年，全国一般公共预算支出27.46万亿元，增长5.4%。社会保障和就业、教育、科学技术、农林水、城乡社区等重点支出领域保障有力。

不仅如此，2023年，减税降费政策继续优化完善，进一步降低经营主体税费负担，精准支持制造业等实体经济高质量发展。全年全国新增减税降费及退税缓费超过2.2万亿元。

从专项债政策来看，2023年安排地方政府专项债券资金3.8万亿元，优先支持成熟度高的项目和在建项目，同时加强专项债的发行和使用，有力推动了一批交通、水利、能源等利当前惠长远的重大项目建设。效能进一步发挥。

从防范风险来看， 2023年推动制定一揽子化债方案，加大对地方转移支付力度，底线进一步筑牢。

“2024年，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。” 王东伟介绍，从财政收入看，随着宏观调控政策效应持续释放，高质量发展扎实推进，将为财政收入增长奠定坚实基础，财政收入将会继续恢复性增长。从财政支出看，将继续保持必要强度，对地方的转移支付也将保持一定规模。

王东伟表示，下一步，财政部将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破、统筹扩大内需和供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和推进乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，加大财政宏观调控力度，实施好积极的财政政策，巩固和增强经济回升向好态势。

聚焦重点支出保障有力 回应民生关切

我国人口老龄化加快发展，老有所养是一项重要的民生工程。养老金的发放，关系到千家万户，关系到百姓福祉。

资产管理司司长侯俊明表示，为确保养老金按时足额发放，近年来各级财政部门积极发挥职能作用，重点从加大财政补助力度、实施养老保险全国统筹、加强养老保险基金管理三个方面发力。2023年，中央财政安排基本养老保险补助资金约1万亿元，重点向基金收支困难的中西部地区和老工业基地倾斜；地方各级财政也积极落实相关支出责任，确保及时足额发放基本养老金。

“截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余已接近6万亿元，养老金按时足额发放是能够保证的。”侯俊明说。

侯俊明表示，2024年财政部将重点做好两方面工作。一方面，进一步加大中央财政补助力度，深入实施养老保险全国统筹制度，健全相关体制机制，管好守好人民群众的“养老钱”。另一方面，进一步加大对养老服务的支持力度，健全机构、社区和居家养老服务网络，推动养老事业和养老产业协同发展，促进养老服务提质增效。

科技创新是高质量发展的逻辑起点，具有突出的引领作用。王东伟表示，近年来，国家财政把科技作为财政支出的重点领域优先予以保障，优化配置创新资源，推动科技自立自强。2018-2023年，财政科技支出从8327亿元增长到10567亿元，年均增长6.4%。与此同时，综合运用税收优惠、政府采购、资产管理、财政金融等政策工具，大力支持科技创新。

“三农”是经济发展的压舱石，粮食安全是“国之大者”。在谈及中央财政在支持粮食生产、保障粮食安全发挥的作用时，国库司司长李先忠表示，2023年，中央财政始终把保障国家粮食安全作为财政支农政策的重中之重，主要从围绕夯实粮食安全的根基优化政策供给、围绕粮食生产关键节点强化资金支持两个方面发力，为全国粮食产量再创历史新高提供了有力有效的支撑。2024年中央财政将适当提高高标准农田建设的中央和省级投资补助水平，完善多元化的投入机制，同时强化对资金使用和政策落实的监督，更好保障国家粮食安全。

2024年聚焦“七个着力” 适度加力、提质增效

现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础。2023年，中央财政采取一系列有针对性的措施支持加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，财政部主要采取了加快推动战略性新兴产业发展、加快推动传统产业转型升级、大力推动企业专精特新发展等措施。

王东伟表示，2024年，财政部将围绕大力推进新型工业化、提升产业核心竞争力，继续发挥好财政资金的带动引领作用，发挥好政府投资基金的增信撬动作用，支持战略性新兴产业加快发展壮大，促进传统产业加快转型升级，推动产业新赛道加快培育开拓，有力有效服务现代化产业体系建设。

谈及2024年财政部将采取哪些重点举措，王东伟表示，中央经济工作会议作出明确部署，要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策要适度加力、提质增效。

所谓适度加力，主要是四点：一是保持适当的支出强度，释放积极的信号；二是合理安排政府投资规模，发挥好政府投资的带动放大效应；三是加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；四是优化调整税费政策，提高政策的精准性、针对性、有效性。

所谓提质增效，就是要在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同这六个方面下功夫，大力推进财政管理的科学化、标准化、规范化、法治化。

王东伟表示，重点主要做好七个方面的工作，实际是“七个着力”：一是着力支持加快现代化产业体系建设；二是着力扩大国内需求；三是着力持续深入实施科教兴国战略；四是着力支持保障和改善民生；五是着力支持推动乡村全面振兴；六是着力推进城乡区域发展；七是着力支持加强生态文明建设。（实习生王焱茹对本文亦有贡献。）

(责编：郝帅、高雷)

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