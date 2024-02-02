人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

春运返程火车票今日开抢！请查收这些出行注意事项

2024年02月02日10:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月2日电 （记者王连香）据中国铁路消息，按照火车票提前15天发售的安排，2月2日（今日），旅客可购买正月初七（2月16日）的火车票；2月3日，旅客可购买正月初八（2月17日）的火车票。

铁路部门提示，旅客可通过以下步骤查询票价折扣：在12306APP查询车票，在车次选择页面下方，可以选择按照“价格”“耗时”“发时”进行排序。点击“价格最低”按钮，票价最低的车次将会排在最前面，车次列表会按价格排序。

2009年以来，我国冬季最强雨雪冰冻天气来袭，河南多地已飘雪，郑州出现中到大雪。2月1日至5日，我国有大范围雨雪冰冻天气过程，中东部地区为本次过程的主要影响区域。此次雨雪冰冻过程又恰逢春运返乡高峰期，雨雪冰冻天气对铁路、公路和航空均有较重影响。

公路方面，雨雪冰冻天气导致的低能见度，可能会降低司机对道路状况的预判能力；积雪和冰冻造成的路面湿滑，可能导致交通阻断或堵塞。

航空方面，低能见度和跑道积雪结冰也将影响飞机起降，造成航班延误；同时，还需关注机体结冰导致高空飞行不稳定等影响。

铁路方面，除了低能见度影响司机对路况的判断外，铁路上的积雪和冰冻可能导致铁轨冻裂或变形，需高度警惕铁路道口结冰影响火车运行的潜在风险。此外，铁路信号系统及通信设备也可能受到影响。

铁路部门提示，针对低温雨雪冰冻天气，请广大旅客合理安排出行，预留充足进站时间，请各位旅客通过车站广播及公告、中国铁路12306网站或App等渠道，密切关注列车开行时间，确保安全有序出行，因列车停运导致退票，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日。

交通部门提示，应谨记免费时段，最大限度享受优惠政策；关注路况信息，合理规划行程；关注天气情况，注意行车安全；合理选择车道，有序通行收费站。

中国气象局公共气象服务中心提示，大家在出行的时候，一方面要注意防寒保暖，谨防感冒。另一方面要做好时间安排。自驾出行的公众要特别注意防范道路积雪、结冰和湿滑，造成交通意外。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
春运返程火车票今日开抢！请查收这些出行注意事项
　　人民网北京2月2日电 （记者王连香）据中国铁路消息，按照火车票提前15天发售的安排，2月2日（今日），旅客可购买正月初七（2月16日）的火车票；2月3日，旅客可购买正月初八（2月17日）的火车票。 铁路部门提示，旅客可通过以下步骤查询票价折扣：在12306APP查询车票，在车次选择页面下方，可以选择按照“价格”“耗时”“发时”进行排序。…
图解2023年电力供需情况：行业绿色低碳转型持续推进
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部