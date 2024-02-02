人民网北京2月2日电 （记者王连香）据中国铁路消息，按照火车票提前15天发售的安排，2月2日（今日），旅客可购买正月初七（2月16日）的火车票；2月3日，旅客可购买正月初八（2月17日）的火车票。

铁路部门提示，旅客可通过以下步骤查询票价折扣：在12306APP查询车票，在车次选择页面下方，可以选择按照“价格”“耗时”“发时”进行排序。点击“价格最低”按钮，票价最低的车次将会排在最前面，车次列表会按价格排序。

2009年以来，我国冬季最强雨雪冰冻天气来袭，河南多地已飘雪，郑州出现中到大雪。2月1日至5日，我国有大范围雨雪冰冻天气过程，中东部地区为本次过程的主要影响区域。此次雨雪冰冻过程又恰逢春运返乡高峰期，雨雪冰冻天气对铁路、公路和航空均有较重影响。

公路方面，雨雪冰冻天气导致的低能见度，可能会降低司机对道路状况的预判能力；积雪和冰冻造成的路面湿滑，可能导致交通阻断或堵塞。

航空方面，低能见度和跑道积雪结冰也将影响飞机起降，造成航班延误；同时，还需关注机体结冰导致高空飞行不稳定等影响。

铁路方面，除了低能见度影响司机对路况的判断外，铁路上的积雪和冰冻可能导致铁轨冻裂或变形，需高度警惕铁路道口结冰影响火车运行的潜在风险。此外，铁路信号系统及通信设备也可能受到影响。

铁路部门提示，针对低温雨雪冰冻天气，请广大旅客合理安排出行，预留充足进站时间，请各位旅客通过车站广播及公告、中国铁路12306网站或App等渠道，密切关注列车开行时间，确保安全有序出行，因列车停运导致退票，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日。

交通部门提示，应谨记免费时段，最大限度享受优惠政策；关注路况信息，合理规划行程；关注天气情况，注意行车安全；合理选择车道，有序通行收费站。

中国气象局公共气象服务中心提示，大家在出行的时候，一方面要注意防寒保暖，谨防感冒。另一方面要做好时间安排。自驾出行的公众要特别注意防范道路积雪、结冰和湿滑，造成交通意外。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经