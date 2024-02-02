人民网北京2月2日电 （记者杜燕飞）用电量是国民经济发展的“晴雨表”。中国电力企业联合会（以下简称中电联)日前发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》(以下简称《报告》)显示，2023年我国全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，反映出我国经济回升向好态势，特别是我国制造业产业结构转型升级趋势明显，经济增长新动能正持续壮大。

《报告》显示，2023年，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%，延续快速增长势头；第二产业用电量6.07万亿千瓦时，同比增长6.5%，电量增速逐季上升；第三产业用电量1.67万亿千瓦时，同比增长12.2%，恢复快速增长势头；城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时，同比增长0.9%。

谈及2023年全社会用电量亮点，中电联统计与数据中心副主任蒋德斌表示，2023年用电量数据中，第二产业用电量增速逐季上升，高技术及装备制造业用电表现尤为亮眼。制造业中的高技术及装备制造业全年用电量同比增长11.3%，超过制造业整体增长水平3.9个百分点，各季度的同比增速及两年平均增速均呈逐季上升态势。

“从行业情况来看，2023年光伏设备及元器件制造业用电量同比增长76.8%；在新能源汽车的快速发展带动下，新能源车整车制造用电量同比增长38.8%；制造业中的消费品制造业各季度的同比增速以及两年平均增速呈逐季上升态势，反映出2023年我国终端消费品市场呈逐步回暖态势。此外，制造业中的四大高载能行业全年用电量同比增长5.3%，低于制造业整体增长水平2.1个百分点。”蒋德斌表示，上述用电形势显示出我国制造业产业结构转型升级趋势明显，经济增长新动能正持续壮大。

电力生产供应方面，《报告》显示，截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%；人均发电装机容量自2014年底历史性突破1千瓦后，在2023年首次历史性突破2千瓦，达到2.1千瓦。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下。

“2023年电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。”中电联新闻发言人、秘书长郝英杰表示，电力供应和需求，以及气候的不确定性等方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计2024年全国电力供需形势总体紧平衡。

《报告》表示，综合考虑宏观经济、终端用能电气化等因素，预计2024年，全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右；全国统调最高用电负荷14.5亿千瓦，比2023年增加1亿千瓦左右；新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模，全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。

在中电联统计与数据中心副主任董增波看来，支撑2024年电力消费平稳增长的主要因素有我国宏观经济继续保持平稳增长、电气化水平持续提升，以及新型基础设施建设快速发展。

《报告》建议，要扎实做好电力安全供应工作，做好一次能源跟踪监测、负荷预警和灾害应急机制建设，统筹做好源网规划建设，提升电源供应能力，挖掘输电通道能力，拓宽需求侧响应覆盖范围。

“针对部分地区在用电高峰期电力供应偏紧的局势，电力行业将全力抓好安全生产，持续做好燃料供应保障，全面加强电网运行管控，全力以赴保安全、保供电、保民生、保重点，为经济社会发展提供坚强电力保障。”董增波说。

(责编：郝帅、高雷)

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