原标题：中国石化芳烃开发团队荣获“央企楷模”称号

1月31日，国务院国资委党委在北京举办2023年度“央企楷模”发布仪式，中国石化芳烃开发团队荣获“央企楷模”称号。中国石化集团公司党组副书记钟韧出席。中国石化工程建设有限公司执行董事、党委书记吴德飞作为获奖团队代表，接受颁奖。

芳烃成套技术是代表一个国家石油化工发展水平的标志性技术。长期以来，我国芳烃技术依赖进口。1972年至2008年，中国石化与中国科学院及有关高校开展合作研究，为芳烃技术发展奠定了基础。2009年，中国石化专门成立芳烃成套技术攻关组，发挥体制优势，集合科研、设计、建设、生产等单位2000余名技术人员联合攻关。中国石化于2013年成功开发出具有完整自主知识产权的第一代高效环保芳烃成套技术，整体达到国际领先水平，显著提升了我国芳烃生产技术水平和国际竞争能力，使我国成为世界上第三个掌握该项技术的国家，取得了特别重大的技术突破、经济效益和社会效益。中国石化高效环保芳烃成套技术荣获2015年度国家科学技术进步奖特等奖，为缓解粮棉争地矛盾、实现“衣被天下”奠定坚实基础。2022年，中国石化第三代芳烃成套技术首套工业应用装置——九江石化89万吨/年芳烃联合装置一次开车成功并产出合格产品。

中国石化芳烃开发团队主要包括石油化工科学研究院、工程建设公司、上海石油化工研究院，以及扬子石化、海南炼化、九江石化等单位，团队拥有发明专利190件，中国专利金奖1项、银奖1项，多次获得国家级及省部级优秀工程设计奖一等奖。

据悉，“央企楷模”评选表彰是国务院国资委面向中央企业组织开展的一项年度性典型选树活动，旨在通过宣传表彰中央企业各行业领域作出突出贡献的先进人物和团队，激发央企干部员工产业报国和爱岗敬业精神，倡导形成爱国奋斗、担当尽责、比学赶超、昂扬向上的良好氛围。（记者 王桂根）

(责编：曹淼、李源)

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