人民网北京2月2日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局召开“我为市场监管事业发展建言献策”动员部署会议。会议通报了全系统2023年高质量理论研究成果，介绍了建言献策活动安排，并对活动进行了深入动员部署。

会议指出，在当前市场监管任务繁重的背景下，总局党组决定在全系统开展“我为市场监管事业发展建言献策”活动，是巩固深化主题教育成果的具体举措，是推动市场监管事业高质量发展的客观要求，是大力加强市场监管队伍建设的迫切需要，是深入开展市场监管文化建设的实际行动，是充分展现“监管为民”理念的实践调研。

会议强调，这次建言献策活动，旨在引导全系统广大干部职工深入思考市场监管形势任务，贡献促进事业发展的智慧，促进善思考、有思路的人才脱颖而出。围绕“一个大市场”“两个纲要”“三个监管”“四个安全”4个专题建言献策，研提推动市场监管事业发展的创新思路和重要举措。要注重坚持和运用“两个结合”，提高研究分析问题的科学性和有效性；要坚持实事求是，客观真实地反映市场监管实情；要坚持问题导向，推动解决一批困扰市场监管事业发展的真问题、真难题；要坚持人民立场，知民之所想，察民之所虑，亲民之所爱，为民之所需，推动行风作风为之焕然一新。各级各单位必须高度重视，加强组织领导。加强宣传引导和工作激励，推动活动成果有效转化应用。

(责编：杨曦、高雷)

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