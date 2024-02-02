原标题：超越 进化！腾势汽车今年将推重磅新技术、新车型 融合科技创新带来汽车驾驶革命

“从破局到领先，我们只用了不到两年！”2月1日，“共赴好‘势’光 2024年腾势汽车用户沟通日”活动在深圳举办。腾势汽车首席共创官赵长江与用户、媒体等一起，共赴品牌、产品、技术和服务等全面超越、进化的好“势”光。

从破局到领先 腾势汽车实力领跑豪华市场

2023年腾势汽车全年销量突破12万辆，位居40万以上新能源豪华品牌第一，均价超越BBA。作为腾势汽车的旗舰车型，腾势D9在2023年成为交付第10万台量产车的新能源豪华车型。

作为“智能化下半场的开启者”，腾势N7基于先进的技术架构，将“天神之眼”与“云辇-A”实现了高效融合，使得腾势N7的智能驾驶功能更加舒适、更安全。随着预瞄功能和高快领航的落地，腾势N7已实力跻身“智能化第一梯队”。

从破局到领先，腾势只用了不到两年，证明中国品牌同样有实力领跑豪华市场！

产品现象级热销的同时，腾势在渠道建设方面也展现出“腾势速度”。截至最新，腾势直营店已突破370家，覆盖超135城。今年，腾势的服务网点会持续扩大；用户活动也将更加多元。

2023年，腾势汽车也按下了国际化的“加速键”：接连走出境外，在全球开启路演。腾势D9在海外的订单价高达80万。在曼谷，前总理巴育先生亲自体验大加赞许；在日本，迎来首位海外车主....从中国豪华市场脱颖而出的腾势，正在让全球用户感受中国腾势、中国力量，让更多人爱上腾势。

今年，腾势国际化将更进一步，“今年腾势会率先在中国香港、中国澳门地区进行销售，腾势也成为欧洲杯官方合作伙伴，亮相更多国际车展，去证明腾势汽车可以，中国汽车一定可以，在全球高端汽车市场，我们一定要占据一席之地。”赵长江说。

整车安全更安全 腾势打造金字塔安全架构

“安全是电动车最大的豪华”渐成行业共识。因此，除了常规的主被动安全外，腾势更从信息安全、车舱环境安全入手，构建起如金字塔般立体全维度的安全架构。

腾势D9整车高强度钢占比接近80%，后防撞钢梁覆盖面积高达70%以上；主动安全方面，腾势N7在专业媒体夜间AEB和雪地驾驶测试中表现优异。腾势的智驾让驾驶更安全，让乘坐更舒适；信息安全方面，腾势是做到车内所有摄像头都可以物理关闭的品牌；车内环境安全方面，腾势汽车用材用料都极致苛刻，全方位呵护用户。

新技术、新车型 腾势将掀起汽车驾驶革命

站在15万+用户的全新起点，2024年腾势汽车将全面进化，以全球领先的极致技术和产品，让世界看到中国汽车新的高度。

除了为用户送出OTA新年大礼包三车一次性升级60+项核心功能外，今年，腾势汽车将会成为在量产车上实现整车智能的品牌，以融合创新的极致科技，为消费者带来超出想象的新体验：操控上，将做到5米2以上车长、实现十米以内的转弯直径，超越全行业；安全上，麋鹿测试将以接近90km/h的成绩打破世界纪录，让大车和小车一样好开，让安全更安全。腾势全新技术解决方案，将为消费者带来新能源豪华汽车最好的电驱技术、超越百万级豪华车的操控体验和可持续进化的智电生活。

今年腾势D9、N7将迎来智能化的全面升级，腾势还将推出三款旗舰车型。无论是电动化还是智能化，腾势都会持续超越和进化，融合科技创新带来汽车驾驶革命，把安全、智能、性能、空间、新豪华带到新的高度。

亿元新春大礼包 持续与用户共创共享

2023年，腾势汽车举办了1116场车主迎新会、1800场腾势周末、77场“车主面对面”活动，将呼声高的需求点作为官方精品推出，广受好评。

坚持与用户共创共享，是腾势汽车焕新前行的初衷与动力，也是本次“共赴好‘势’光”不可或缺的重要基因。本届用户沟通日，腾势特别在发布会场外设置了“用户共创市集”“智电营地”等互动；为了感恩回馈用户的信赖与支持，腾势汽车特别准备了诚意满满、价值1亿的“新春大礼包”，既满足春节归途影音娱乐所需，又贴心助力平安回家路。

2024年，腾势汽车将不断超越自我、进化自我，不断地完善体系，服务好更多的用户。中国腾势将把握住机会砥砺前行，在百年难得一遇的行业变革中，加速中国品牌高质量发展和出海，共赴属于中国汽车的好“势”光。

(责编：曹淼、李源)

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