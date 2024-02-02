人民网北京2月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，2月2日，是农历小年，伴着渐浓的年味，在春运“大潮”中，红色列车从内地的华南、华中、华北、川渝等方向汇集，在西宁集结后，搭上“天路快车”，途径最高海拔5072米的山脉，满载270台商品车抵达拉萨。

为了保证进藏商品车铁路运输安全高效，在中国铁路青藏集团有限公司的大力支持下，中铁特货公司充分发挥营销主体作用和铁路运输优势，优质高效地将藏族同胞最喜欢的年货“汽车”送到了他们手中。

为促成此次运输，中铁特货公司持续下沉市场开展走访调研，有针对性地开展营销工作，将内地各个区域发往拉萨方向的货源整合，根据既有商品车货源流向结构及车型特点，优化零散货源拼装方案。恰逢春运关键期，特货公司与相关铁路部门联合发力，全过程盯控车辆运行状态，保障全程物流顺畅。

据了解，该批次车辆于1月29日到达西宁站进行集结调配，随后编入“天路快车”班列直发拉萨西站，经过约60个小时的运行，于2月2日顺利抵达拉萨西站。

特货公司相关负责人表示，进入新时代，藏族同胞“荷包”鼓起来了，追求更高地生活品质，汽车成了家家户户庆贺新春首选的“大件”商品，作为铁路企业，更应该发挥专业优势，为服务民生作出应有贡献。2023年，特货公司承运拉萨方向商品车发运52331台，同比增长78.6%。

近年来，铁路部门主动融入和服务“一带一路”建设，充分发挥铁路大运量、低成本、高效率、绿色低碳的优势，积极服务国家“碳中和、碳达峰”行动，打造铁路现代化物流体系，推动铁路货运高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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