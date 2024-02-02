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装机容量超4亿千瓦 我国风电经济价值进一步显现

2024年02月02日13:55 | 来源：人民网
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人民网北京2月2日电 （记者乔雪峰）1月26日，据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据显示，截至去年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。从数据中可以看出，风电已然成为全球增长迅猛的能源之一。

2023年，我国风电新增装机超7500万千瓦，累计装机容量近4.7亿千瓦，对比我国风电历年新增装机，2023年新增风电装机创历史新高。此外，在大容量机组与核心部件研发、新产品新技术应用、降本、产业链供应链建设、出口等方面取得新成绩，风电的经济社会价值进一步显现。

根据第三方机构不完全统计，2023年中国整机厂商国内外中标项目总数量超770，总规模达118.07GW，创下历史新高。在市场格局方面，市场集中度依然明显，中标量前三家企业市场份额超50%。

2023年下半年以来，国内多地海上风电项目加速推进。截至2023年11月底，我国沿海地区已有17个大型海上风电产业集群落地。

以风电企业明阳智能为例，2023年12月，明阳下线全球单机容量最大、风轮直径最大海上风电机组MySE18.X-20MW，该机组入选国家能源局公布的《2023年度能源行业十大科技创新成果》。

据了解，明阳智能也在不断探索海洋能源立体融合开发。2023年，由其自主研制的风渔融合一体化装备“明渔一号”成功收鱼，标志着海上发电、海下养鱼模式的可行。

公开信息显示，除了聚焦打造海洋能源与海洋经济立体融合发展的核心竞争力外，该公司还将发展光伏、氢能产业，并推动“电氢氨醇”全产业生态协同发展。

业内人士认为，随着可再生能源的持续开发与利用，氢能将成为绿电推动新型能源系统脱碳的关键一环。明阳相关负责人接受记者采访时表示，拥有完全自主知识产权的柔性化集装箱式PEM制氢站即将下线，可适应于陆地、山区、海上等各个新能源应用场景。

“纯氢燃气轮机下线，将作为‘风光氢储燃’一体化解决方案的关键一环，推动‘电氢氨醇’等应用场景创新示范，为集团依托氢能向下延伸绿氨、绿色甲醇产业链条，打造绿色‘电氢氨醇’空气化工产业等赋能澎湃动力。”在2023年12月“木星一号”纯氢燃气轮机的下线仪式中，明阳集团党委书记、董事长张传卫表示，目前集团构建的产业版图，指向以风能、太阳能等绿色电力为基础，以氢能为支撑的Power-to-X产业集群。

(责编：郝帅、高雷)
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