陶建 龚莎 王海跃 黄睿靖 申佳平

临近农历龙年，天津市河西区越秀路街道居家养老服务中心举办的年货市集热闹非凡，79岁的王家慧老人在选购商品。人民网记者 陶建摄

一道道热气腾腾的餐食，一场场热闹丰富的活动，一次次热情真挚的关怀……2024年春节前夕，多地居家养老机构推出年货市集、便民年夜饭及趣味新春活动，为老年人的新春时光提供便利，增添温暖。