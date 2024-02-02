人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

仰望U8公布1月销量 技术成果助力智能化进阶

2024年02月02日17:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月2日电 （记者孙阳）近日，仰望汽车公布2024年1月销量。数据显示，仰望U8在2024年1月销售1652辆，上市交付两月余已累计3653辆。

月初，在比亚迪梦想日上，仰望汽车公布了在智能座舱、智驾辅助板块的新技术。业内分析认为，随着车辆的交付，仰望U8将高水平智能化能力带入了百万级赛道，以智能化技术成果有力助推新能源时代的智能化进阶。

据介绍，仰望汽车首款车型新能源硬派越野仰望U8首发搭载易四方技术与全球首款新能源越野车专属的智能液压车身控制系统云辇-P。凭借着软硬件实力与整车深度融合能力，仰望U8坐拥豪华质感和智舱体验，也是全球首款具备L3底座能力的量产车型，具备转向、制动、驱动、电源4大冗余，以高水平智能化与可城市可越野的全场景能力，定义了豪车市场全新用户体验。

此外，比亚迪梦想日上展示的行业首创易四方泊车功能，实现对传统泊车方式创新改变。近日，仰望U8豪华版已全面开启近距代客泊车功能的OTA推送，让用户得到便捷自动泊车体验；未来，易四方泊车及NOA高快领航、城市领航等更多智能化功能，均将通过OTA陆续应用于仰望U8，为出行生活场景赋予更大想象空间。

企业相关负责人介绍，当前，仰望正紧锣密鼓加快生产节奏，力保交付节点与质量，力求将每一辆仰望U8以最佳的状态交付到每一个用户手中。同时，仰望汽车持续开设直营门店，稳步进行渠道拓展，以实现更便捷的触达。目前东、南、西、北、东南五大区重点城市的仰望中心店已开门迎客，基本覆盖及辐射一线和新一线城市，仰望全直营体系的交付和售后服务能力持续提升。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
仰望U8公布1月销量 技术成果助力智能化进阶
　　人民网北京2月2日电 （记者孙阳）近日，仰望汽车公布2024年1月销量。数据显示，仰望U8在2024年1月销售1652辆，上市交付两月余已累计3653辆。…
金融监管总局：个人消费贷款期限不得超过五年
　　人民网北京2月2日电 （记者罗知之）据金融监管总局官网消息，为进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力和金融服务质效，金融监管总局对《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行了修订，形成《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》（以下简称“三个办法”），现正式发布，将于2024年7月1日起施行。 为填补关于贷款期限的制度空缺，并有效防范贷款期限错配产生的风险，进一步优化贷款结构，本次修订明确：一是固定资产贷款期限一般不超过十年。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部