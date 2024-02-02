人民网北京2月2日电 （记者孙阳）近日，仰望汽车公布2024年1月销量。数据显示，仰望U8在2024年1月销售1652辆，上市交付两月余已累计3653辆。

月初，在比亚迪梦想日上，仰望汽车公布了在智能座舱、智驾辅助板块的新技术。业内分析认为，随着车辆的交付，仰望U8将高水平智能化能力带入了百万级赛道，以智能化技术成果有力助推新能源时代的智能化进阶。

据介绍，仰望汽车首款车型新能源硬派越野仰望U8首发搭载易四方技术与全球首款新能源越野车专属的智能液压车身控制系统云辇-P。凭借着软硬件实力与整车深度融合能力，仰望U8坐拥豪华质感和智舱体验，也是全球首款具备L3底座能力的量产车型，具备转向、制动、驱动、电源4大冗余，以高水平智能化与可城市可越野的全场景能力，定义了豪车市场全新用户体验。

此外，比亚迪梦想日上展示的行业首创易四方泊车功能，实现对传统泊车方式创新改变。近日，仰望U8豪华版已全面开启近距代客泊车功能的OTA推送，让用户得到便捷自动泊车体验；未来，易四方泊车及NOA高快领航、城市领航等更多智能化功能，均将通过OTA陆续应用于仰望U8，为出行生活场景赋予更大想象空间。

企业相关负责人介绍，当前，仰望正紧锣密鼓加快生产节奏，力保交付节点与质量，力求将每一辆仰望U8以最佳的状态交付到每一个用户手中。同时，仰望汽车持续开设直营门店，稳步进行渠道拓展，以实现更便捷的触达。目前东、南、西、北、东南五大区重点城市的仰望中心店已开门迎客，基本覆盖及辐射一线和新一线城市，仰望全直营体系的交付和售后服务能力持续提升。

(责编：罗知之、高雷)

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