人民网北京2月2日电 （记者乔雪峰）2月2日，农历腊月二十三，是中国传统的节日小年，为给旅客回家途中添喜气、送福气，京津城际在天津开往北京的C2024次列车上精心策划开展了“祥龙贺岁、小年纳福”活动。

乘务组人员精心装扮车内环境，贴窗花、粘福字，与旅客一起DIY红包、送福字，分享津味年俗，合唱“欢乐中国年”，让浓浓的年味温暖了旅客们的回家路。

“津京城际作为咱们中国高铁的第一条线路，也是北京天津两地人们出行的首选。在2024年龙年春节即将到来之际，能在津京城际列车参与这么有意义的庆祝小年活动，让我感到特别温暖，也希望咱们津京城际能越来越好。”旅客马先生告诉记者，他经常乘坐津京城际列车，这次坐车是去天津出差返京。

活动中，主持人用有奖竞赛的方式宣传“文明出行”常识，宣读《铁路旅客文明出行倡议》，号召广大旅客遵守站车秩序、维护公共安全、保持环境卫生、爱护设备设施、讲究以礼待人。广大旅客积极参与，纷纷表示要争当文明使者、展示文明形象，让旅途更加温馨美好。

“自春运以来，我们结合京津城际的客流特点，精心准备了充电线、耳塞、口罩等便民服务用品，方便旅客不时之需。同时，我们为哭闹的儿童旅客准备了拼图、贴纸、咕卡盘等趣味玩具，提升儿童乘车的趣味性和专注度。”京津城际业务指导石美表示，自春运以来，为给广大旅客营造温馨、文明的乘车环境，中国铁路北京局集团有限公司天津客运段结合旅客对文明出行的需求，精心推出了“声、行、味、设、境”五维度文明服务举措。比如，为独自出行的老年旅客配备了重点旅客呼叫器、为靠窗需要休息的旅客提供遮光贴，在满足旅客遮光休息的同时也不影响前后排旅客欣赏风景的需求。同时，为丰富旅客的旅途生活，各次列车围绕小年、除夕、元宵节等精心策划了列车主题文化活动，让旅客回家的旅途更加多姿多彩。