人民网北京2月4日电 （欧阳易佳）据水利部预测，2024年春节前夕珠江河口将现天文大潮，其中2月6日至7日咸界上溯最远、取水口咸度超标时间最长，可能影响珠海、中山等地抽取淡水。水利部提前指导珠江水利委员会（以下简称“珠江委”）3日8时启动珠江2023年至2024年度第三次压咸补淡应急调水，计划持续至10日8时，期间西江大藤峡水利枢纽日均出库流量按2000立方米每秒左右控制。

珠江委相关负责人介绍，通过实施此次应急调水，预计西江梧州站平均流量增加640立方米/秒以上，可有效压制珠江河口咸潮，为下游沿线地区抽取淡水创造有利条件，充分保障澳门、珠海等地春节期间供水安全。

水利部相关负责人认为，此次应急调水将显著提升广西梧州长洲水利枢纽通航效率，有效缓解西江“黄金水道”通航压力，全力护航春运“回家路”。

据悉，目前，东江新丰江、枫树坝、白盆珠三大水库有效蓄水量50亿立方米，较常年同期偏多35%。

(责编：方经纶、吕骞)

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