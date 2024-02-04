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证监会：稳预期、稳信心 坚决防范市场异常波动

2024年02月04日20:08 | 来源：人民网
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人民网北京2月4日电 （黄盛）据证监会消息，2月4日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议，传达学习贯彻国务院有关会议精神，部署维护资本市场稳定工作。

会议提出，要加快推进上市公司调研走访工作，切实解决具体困难和问题，加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关，加大退市力度，大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索，依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局，引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切，保护投资者合法权益。会议强调，要积极会同有关方面以更大力度统筹抓好稳定市场各项措施的落实落地，稳预期、稳信心，坚决防范市场异常波动。

(责编：方经纶、吕骞)
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