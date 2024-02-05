原标题：卡尔动力在新疆开启自动驾驶货运运营 与新疆国合能源达成战略合作

近日，卡尔动力在新疆正式开启自动驾驶货运运营，并与新疆商贸物流集团旗下的新疆国合能源达成战略合作，双方将充分发挥各自优势，共同开展公路货运场景的联合开发和市场应用，加速高效安全的L4级自动驾驶货运编队技术在新疆落地推广。

新疆是国内重要的综合能源基地，煤炭资源富集且分布范围广，对干线运输的需求巨大，有多条年运量达到数千万吨的公路运输路线，L4级自动驾驶技术在新疆有巨大的应用前景。针对新疆地区主干运输路线海拔高、温差变化大、部分路段信号不稳定、地势复杂等特点，卡尔动力团队进行了深入研究和准备，创新研发了混合智能编队方案，能有效提升煤炭运输的效率和安全性。目前，卡尔动力已在新疆多条路线上进行常态化运营，运行里程达到数万公里。

新疆国合能源是新疆商贸物流集团旗下公司。国合能源以疆煤外运为战略切入点，以哈密及准东地区丰富的煤炭资源为依托，以商贸+物流一体化运营为基本模式开拓市场，已初步形成了以国有企业、上市公司、大型民营企业为核心的原料供应、产成品销售、物流配送和产业服务的市场格局。创立十年以来，国合能源在大宗商品领域快速发展，2023年贸易量增长至数百万吨。

卡尔动力CEO韦峻青（前排左）与新疆国合能源党委书记、董事长刘保国（前排右）代表签约。新疆商贸物流集团总经理助理徐锋（后排右三）及新疆国经能源党委书记、董事长秦梁（后排左四）等见证签约。照片/受访者提供

新疆国合能源党委书记、董事长刘保国表示：“自动驾驶技术的应用将推动物流行业的技术升级和模式创新，是行业未来发展的必由之路。新疆国合能源与卡尔动力的强强联合，有助于加快L4级自动驾驶技术的应用，促进物流行业的智能化、高效化、绿色化发展。”

卡尔动力CEO韦峻青表示：“卡尔动力已在新疆部署了具备L4级自动驾驶系统和冗余转向制动能力的前装量产车型，并开启运营。凭借卡尔动力L4级自动驾驶编队技术优势和商业化运营经验，和新疆国合能源的场景优势，双方将共同推动自动驾驶货运在新疆落地推广。在货运司机存在缺口的背景下，这将有效提升运输安全性和效率。”

卡尔动力自2021年起持续推进干线货运的L4级自动驾驶技术研发和针对大宗商品的商业化运营，已在华北、西北等地区开展常态化测试和运营,提供短、中、长途等复杂场景的端到端智能运输。目前卡尔动力每年运输大宗货物超250万吨，示范运营总里程超过440万公里。

卡尔动力L4级前装量产自动驾驶卡车在新疆以编队行驶。照片/受访者提供

未来，卡尔动力将与合作方通力协作，发挥各自优势，加速L4级自动驾驶解决方案在新疆的规模化应用，为干线物流领域创造更多价值。

(责编：曹淼、李源)

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