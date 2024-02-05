人民网记者 杨虞波罗

“元旦没有赶上去体验‘尔滨’的热情，春节长假准备带全家一起去看看。”来自武汉的刘先生早早订好了一家人的春节出游行程。

即将到来的超长春节假期，旅游消费再次成为关注焦点。记者了解到，各大旅游在线平台，游客预订热度持续飙升。

美团、大众点评数据显示，提前半个月预订春节旅游消费的订单较去年同比增长约5倍，北京、上海、三亚、哈尔滨、重庆、成都、广州、西安、西双版纳、北海成为热门目的地；同程旅行数据显示，2月8日至2月17日之间出发的机票搜索热度同比上涨近2倍，其中国际机票搜索热度同比增长近7倍，超过2019年同期水平；马蜂窝大数据显示，近一周，“春节去哪玩”搜索热度上涨350%。

以花灯、庙会、集市为代表的传统年俗活动一直是春节出行的主旋律。换上汉服在雕梁画栋间拍照打卡、在市集上体验传统非遗民俗，在旅途中尝鲜各地特色年菜……飞猪数据显示，“文化游”“民俗游”“乐园游”等旅行服务受到年轻人欢迎，搜索热度同比去年增长超3倍，部分古镇、乐园的预订量同比去年大增数十倍。

延续了元旦旅游的趋势，“南北互跨”成为春节假期旅游消费的特色。“去北方看雪，去南方避寒”，许多游客选择体验不一样的“年味儿”。途牛数据显示，来自上海、江苏、广东、浙江、湖南等地的游客更倾向于选择京津冀和东北地区作为旅游目的地，而北京、天津、山东、陕西以及东三省的游客则对海南、广东、广西、云南、江苏等目的地展现出更强烈的旅游意愿。

“南北方环境差异、文化差异让南北游客有了不一样的体验。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，不一样的年味、与众不同的美食、别样的住宿氛围等，都成为游客追逐的新目标。

山西映山湖风景区冰雪嘉年华。受访者供图

这个冬季，冰雪经济成为名副其实的顶流。春节期间，为了让游客享受更多福利，各地不断完善“冰雪+”模式，让冰雪“冷资源”成为冬日里的“热经济”。

在吉林，吉林省文旅厅推出“研冰戏雪·悦游吉林”冰雪研学旅游主题活动，涵盖冰雪运动、冰雪风光、冰雪文化等特色资源；推出了50余项研学旅游活动以及门票减免、旅游包机和旅游专列奖补等30余项优惠措施。

在辽宁，沈阳市充分依托丰富的冰雪资源，组织开展 “冬日雪暖阳”冬季游系列活动，推出了400余项丰富多彩的文体旅活动。

在河北，河北省文旅厅启动冬游河北过大年活动，推出“冰雪温泉过大年”“景区里过大年”“逛集过大年”“村晚过大年”等多彩线路、多样玩法，发布一系列优惠措施，吸引广大游客到燕赵大地迎新春、过大年。

“2023—2024雪季是滑雪场开业7年以来最热闹的一季，工作日雪场日均接待游客约3500人次，周末接待游客超5000人次。相信随着冬游河北过大年活动的开展，春节期间滑雪场将迎来更多游客。”张家口某雪场负责人介绍称。

中国旅游研究院总统计师马仪亮表示，冰雪经济为传统旅游消费带来的新变化，一方面让传统淡季旅游消费较以往更加活跃，另一方面拓展了新消费场景，有利于旅游消费市场扩容。

“冰雪经济由北向南扩散成效显著，部分南方游客逐渐成为爱好者后，不断远赴北方体验更高品质的冰雪项目，形成了一个由南方广大市场培养冰雪爱好并向北方输送的空间机制。”他说。

（焦搏文对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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