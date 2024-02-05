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新春走基层｜“快春运”旅程中的“慢火车”见闻

何春好 王贤思
2024年02月05日09:14 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层｜“快春运”旅程中的“慢火车”见闻

　　在以高铁为主的“快春运”中，为何还要开行平均时速50多公里的“慢火车”？近日清晨，记者踏上了从昆明开往贵州红果的5652次绿皮公益火车寻找答案。

　　2月1日，即将从昆明发车的5652次列车。（王贤思 摄）

　　这趟列车，自20世纪80年代初开始运行，单程261公里，途经16个站点，全程票价36.5元，相邻车站间最低票价仅6元。

　　列车刚到云南省曲靖市马龙区吴官田站，路边挑扁担、背背篓的菜农已在等待车门开启。

　　马龙区到曲靖市区有近40公里的距离，坐公交需要两个小时转三趟车才能到，而坐这趟“慢火车”，只需要22分钟，担上两箩筐菜，票价7元。

　　这附近农民的土地多半已流转，勤劳的村民利用门前屋后园子种点蔬菜售卖补贴家用。“市里人多，菜能卖个好价钱。”一位菜农说。

　　2月1日，云南省曲靖市马龙区吴官田站排队上车的菜农。（王贤思 摄）

　　列车长袁琪珍和这些菜农已是老熟人了，她一边帮忙接过菜农的背篓，一边和菜农聊市场上的行情。

　　来自沿线新房子村的杨凤英今年62岁，她常坐这趟车去卖菜。她的担子重约30公斤，里面装着折耳根、豌豆尖等，她说每天卖菜能挣到200多元，临近过年这几天每天能挣300多元，两个小时不到菜就能卖完。

　　“如果没有这趟车，只能去蔬菜大棚里帮忙种菜，一个小时10块钱，一天顶多赚100块，过了60岁，还不一定有人找。”杨凤英说。

　　到站曲靖，菜农们很快赶往附近的农贸市场。从马龙区坐“慢火车”到市场卖菜的菜农卖了很多年，也卖出了名，市场中还形成了独特的“马龙街”。前不久，政府还免费给这些菜农办了摊位证。

　　这趟列车，是运送蔬菜的“摆渡车”，是方便群众的“民生车”，将沿线百姓带向致富路。

　　2月1日，5652次列车上的读书角。（王贤思 摄）

　　列车里还设有读书角，书架上，摆着许多农业种植、养殖技术相关的书籍，乘客可以随时取阅。

　　今年刚上大学的卢荷婷带着弟弟回富源县老家过年，她说：“这趟车充满了回忆，我今年18岁，这趟火车也坐了10多年，小时候，妈妈就是坐这趟车带我回外婆家。”

　　5652次绿皮公益火车不仅将农民带到城市卖菜，将学生、外出务工人员带回家乡，还将城里人带到乡镇赶集。恰逢周四，是昆明市嵩明县小新街赶集的日子，车厢坐满了去赶集的人。一位乘客说，“乡街子”年味更浓，坐“慢火车”赶集去也不累。

(责编：申佳平、杨迪)
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