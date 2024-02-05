于文静 王聿昊

原标题：新华鲜报丨中国稳粮新看点！“金豆豆”1.5亿亩以上

节日临近，火锅里的油豆皮、棒骨炖酸菜冻豆腐、腊肉炒香干、鱼头炖豆腐……各种豆制品香气四溢。

最新发布的中央一号文件和农业农村部消息显示，为了抓好粮食生产，今年将着力稳口粮、稳玉米、稳大豆，着力提高单产。其中，大豆面积稳定在1.5亿亩以上，国家将支持发展高油高产品种，继续实施玉米大豆生产者补贴政策，支持东北地区发展大豆等农产品全产业链加工，打造食品和饲料产业集群。

这粒“金豆豆”，连着“米袋子”“菜篮子”。

大豆既能做豆制品，也能榨食用油，榨油后的豆粕还是养猪养鸡的饲料。从品种上看，国产大豆蛋白含量高，主要用于豆制品；进口大豆含油率高，主要用来榨油和加工饲料。

近年来，人们对食用油和肉蛋奶需求持续增长，大豆消费也随之“开足马力”。我国粮食进口中大豆占“大头”，去年进口9941万吨，占粮食进口量的6成以上。

大豆供给稳定，对于老百姓的餐桌意义大。然而国外环境不确定性增多，国内耕地就这么多，大豆潜力从哪挖？

做加法。在东北发展玉米大豆轮作的同时，近两年来，一种名为“大豆玉米带状复合种植”的新办法在西北、黄淮海、西南、长江中下游适宜区域推广。简单说，就是玉米间套大豆，可以实现“玉米基本不减产，增收一季大豆”。

2023年在大豆主产县推广耐密品种、高性能播种机、高产栽培技术，单产明显提高。全国大豆产量连续两年创了新高。

做减法。近年来我们推广饲料精准配方、精细加工工艺，减少了豆粕使用量，并且广开饲料来源，充分利用粮食加工副产品、微生物蛋白和优质饲草。养殖环节的“省吃俭用”，相当于每年减少约900万吨大豆消耗。

与此同时，不把鸡蛋放在同一个篮子里，进口国家多元化也让大豆供给更稳定。

其实，从健康饮食的角度，我们也可以为握好“油瓶子”，守牢“米袋子”出出力。

国家卫生健康委食品司副司长田建新介绍，这些年我国居民营养健康状况得到了比较明显的改善，但膳食结构也存在着不合理。人均烹调用油超出膳食科学推荐量的40%多，猪肉超出30%多，大豆及其制品、奶类及其制品、蔬菜水果摄入不足，大豆及其制品摄入量低于膳食推荐量的59%。

换句话说，让食用油、肉类消费再科学些，既有益于健康，也可以适当减少一些大豆进口；增加一些豆制品消费，既增加营养，也能让农民收入多一些，种大豆更有积极性。再加上科研人员加快培育推广高油高产大豆品种，大家一起使劲，14亿多人的饭碗将端得更牢更好。

北方香浓的豆腐，南方滑嫩的豆花，温润营养的大豆滋养着世世代代中国人。如今，豆乳饮料、大豆冰激凌、红枣豆浆粉、黑豆豆腐、各种口味的素肉产品，得到越来越多崇尚营养美味、低脂餐食的年轻人喜爱。

随着各地年味渐浓，做豆皮、炸丸子、炒香干，各种美食热热闹闹做起来。正可谓，舌尖上的“金豆豆”，日益在大江南北焕发新活力。

(责编：申佳平、杨迪)

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