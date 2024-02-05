阮煜琳

原标题：中国官方再谈治理高额彩礼等问题

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀4日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，要综合治理高额彩礼、大操大办等突出问题，扎实推进移风易俗，革除陋习，培育农村文明新风尚。

现阶段中国乡村正在发生重大变迁，包括人口总量和结构、生产生活方式、思想文化观念、传统乡土秩序等方面都在发生深刻的变化，这对乡村治理体系和治理能力现代化提出了新的要求。

韩文秀说，农业农村现代化同样是物质文明和精神文明相协调的现代化，要坚持疏堵结合、标本兼治，两手抓、两手硬。一方面，要做好优质精神文化产品的供给，繁荣发展乡村文化，加强乡村优秀传统文化保护传承和创新发展。另一方面，要重点整治农村不良风俗。有的地方红白喜事大操大办，农民人情负担沉重，苦不堪言。

今年中央一号文件要求， 持续推进农村移风易俗。坚持疏堵结合、标本兼治，创新移风易俗抓手载体，发挥村民自治作用，强化村规民约激励约束功能，持续推进高额彩礼、大操大办、散埋乱葬等突出问题综合治理。韩文秀表示，要扎实推进移风易俗，为农民群众提供更便利的社会服务，发挥村民自治作用，强化村规民约的激励约束功能，革除陋习，培育农村文明新风尚。

“这几年，一些地方搞的村超、村晚等很受欢迎，今年春节各地安排了很多丰富多彩的活动，要坚持农民唱主角，让群众性文体活动越办越红火。”韩文秀说。

(责编：申佳平、杨迪)

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