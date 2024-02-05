王永乐

原标题：降准正式落地，1万亿资金来了！股债房市咋走

5日，央行降准正式落地，向市场提供长期流动性1万亿元。如何影响股债房市？

所谓降准，就是通过降低金融机构按规定向中央银行缴纳的存款准备金占其存款总额的比例，增加银行可以自由使用的资金。

此次降准为央行年内首次，也是2022年4月以来，连续四次降准0.25个百分点后，首次扩大至0.5个百分点。

中信证券首席经济学家明明表示，本次降准的时点和规模均较大超出市场预期，体现了央行明确支持实体经济修复目标。1月在现金需求季节性抬升的环境下流动性缺口较大，本次降准落地后预计流动性环境将进一步改善。

如何影响股市？

近期，A股市场波动加大。2月2日(上周五)沪指2700点失而复得，一度触及2020年3月以来新低。

广开首席产业研究院分析称，从历史经验看，降准将为资本市场带来更多的流动性支持，尤其是对银行、房地产、制造业和消费业等板块上市公司有积极促进作用，对提振投资者信心形成利好。

前海开源基金首席经济学家杨德龙将降准称之为“及时雨”，这是央行在政策上来支持资本市场发展，将有利于提振市场信心。

“2024年开局不利，1月份市场就出现了比较大的下跌，但是这并不意味着2024年全年没有机会。”杨德龙表示，2024年A股、港股有望出现否极泰来，出现结构性牛市的行情，而被错杀的这些优质股票、优质基金将会迎来获得超额收益的机会。

国信证券策略报告则认为，现阶段，股市面临较为复杂的多空因素，降准降息、北向流入是多方力量，但基本面偏弱、交易情绪不高也阻碍了股市上行。展望2月份，经济数据和政策发布偏滞后，春节假日效应对成交量修复或有所拖累，股市预计仍处震荡区间。

对债市影响不确定性较大

1月债市整体表现较强，长、短端利率均下行，长端一度向下突破2.5%。

银河证券认为，央行降准带来约1万亿中长期资金释放，短期也起到呵护春节流动性作用，叠加以往经验显示春节前后资金面在央行维护下波动已较小，1月中下旬以来存量逆回购不断上行资金相对充盈也显示央行维稳意图，2月资金面波动情况可能下降，资金利率上行压力有限。

华福证券分析称，从历史来看，降准对债市影响不确定性较大，一方面降准为市场提供了流动性，有助于缓解资金面压力，从而有利于短端利率下行，另一方面，降准往往意味着一轮稳增长政策周期开启，这将对长端利率造成一定利空。

利好房地产

易居研究院研究总监严跃进表示，历次降准，都会涉及到银行贷款的投放，尤其是涉及到房贷的内容。今年各地要继续抓好房地产的工作，尤其是房地产开发贷款、保交楼支持、房企流动性支持、合理住房需求支持、城中村和保障房等贷款支持等。今年的特点是，需要贷款投放的重点领域多，且资金到位的迫切性高。所以降准下对于各类房地产细分领域依然是有积极地支持作用的。

“降准对于购房市场也会产生直接的影响，其代表了宽松的信号，尤其是有助于各地银行扎实落实降低首付和房贷利率的操作。这对于2024年购房需求的提振等都有积极的作用，也对于春节假期的购房市场带来直接的支持作用。”严跃进进一步分析称。

广开首席产业研究院报告称，2023年，央行两次下调存款准备金率，保持了流动性合理充裕，确保了货币信贷总量适度、节奏平稳；两次下调政策利率，带动贷款市场报价利率等市场利率下行，引导商业银行有序降低存量首套房贷利率；引导资金更多流向民营小微、乡村振兴等薄弱环节，支持了房地产市场平稳健康发展。

广开首席产业研究院认为，对房地产市场而言，综合运用降准、降息和结构性政策工具，可有效保障房企合理融资需求。房企可获得的融资规模增加，融资成本下降，“融资难、融资贵”的现象得以逐步缓解。

(责编：申佳平、杨迪)

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