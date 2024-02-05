本报记者 李玉兰 王洋 胡晓军

原标题：中阿虚拟现实与智慧低碳联合实验室成立

日前，中阿虚拟现实与智慧低碳联合实验室正式揭牌成立。

据介绍，该实验室由国家虚拟现实创新中心、华东交通大学和阿联酋大学等机构联合组建，旨在为国内外能源、交通、建筑业提供标准化绿色低碳技术和智慧低碳发展解决方案。实验室以华东交通大学“111计划”国家学科创新引智基地、轨道交通基础设施性能监测与保障国家重点实验室、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、阿拉伯联合酋长国大学国际水资源与能源中心为发展基础，致力于解决基础设施智能化、低碳化、能源供应多元化等方面的关键技术问题。

据了解，近年来阿联酋政府积极推动科技创新和数字化转型，为虚拟现实技术的发展提供了良好的政策环境和市场机遇，在VR领域取得了长足进展。我国国家虚拟现实创新中心是虚拟现实领域唯一的国家级创新中心，肩负着推动VR产业高质量发展的战略使命，华东交通大学土木基础设施智慧建维研究院在土木工程基础设施智慧建维领域具有显著的学术影响力和研究实力。

“此实验室的组建不仅会推进中阿两国虚拟现实技术及产业发展，也将为破解全球产业发展难题和完善全球合作体系作出积极贡献。”华东交通大学校长徐长节说。

(责编：申佳平、杨迪)

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