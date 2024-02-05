张蕾

原标题：嵌套式霍尔电推进技术获突破

近日，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）六院801所研制的50千瓦级双环嵌套式霍尔推力器，成功实现点火和稳定运行，试验验证了推力器内、外环单环点火和双环同时点火能力。这是国内首款50千瓦级双环嵌套式霍尔推力器，标志着我国成为世界上第三个实现嵌套式霍尔电推进技术突破的国家。

大功率霍尔电推进具有推力大、比冲高、系统简单可靠等综合优势，是目前最接近太空应用的国际主流大功率电推进技术路线。作为大功率霍尔电推进技术路线之一，嵌套式霍尔电推进具有工况调节范围宽、推力密度高等特点，在相同功率下，推力器尺寸较常规单环霍尔推力器尺寸显著减小，更利于在航天器上的布局和工程应用，为大功率空间电推进平台提供了更大的选择空间。

作为霍尔电推进技术研究的国家队，航天科技集团六院801所于1994年在国内率先开展霍尔电推进技术研究，已经形成了功率100瓦～100千瓦、推力5毫牛～5牛的霍尔推力器产品型谱系列。自2012年成功完成国内首次霍尔电推进在轨飞行验证之后，该所累计已有60台以上霍尔推力器在轨飞行，应用于34个航天器。此次成功点火运行，是该所继2020年实现霍尔推力器推力从毫牛级至牛级跨越、2022年将我国霍尔推力器功率水平提升至百千瓦级之后，取得的又一里程碑式技术突破。

(责编：申佳平、杨迪)

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