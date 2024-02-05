人民网北京2月5日电 （记者孙红丽）国新办今天举行国务院政策例行吹风会，介绍营造市场化、法治化、国际化一流营商环境有关情况。商务部外国投资管理司司长朱冰表示，总体来看，“外资24条”超过六成的政策举措已经落实，或者已经取得了积极进展，绝大部分外资企业整体评价良好。

2023年，国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。朱冰介绍，政策发布到现在有半年的时间，各部门、各地方按照职责分工正在抓紧推动各项政策举措的落实。

具体来看，“外资24条”共59项举措中，已经完成的是10项，比如：中央网信办印发了文件，明确将“切实维护企业网络合法权益”作为网络侵权信息举报的重点任务，开设了线上举报专区，公布了12377的举报电话。财政部和税务总局发布了公告，将外籍个人津补贴免税政策和外资研发机构采购国产设备退税政策执行期限延续到了2027年12月底。

取得阶段性进展的有28项，包括已经起草政策文件正在推动出台的过程中、按照政策举措要求已经开展相关工作或者进行了工作部署等。比如：中央网信办制定了《规范和促进数据跨境流动规定》，正在研究完善、准备推动出台。财政部正在抓紧制定政府采购产品“中国境内生产”标准等。

正在持续推进的有21项，包括一些长期持续性工作，比如：国家知识产权局指导并支持有关地方在展会期间设立知识产权服务保障工作站，做好专利优先审查受理、知识产权维护、综合咨询等展会知识产权服务保障工作。

“下一步，商务部将继续推动各项举措加快落地见效，及时通报外资企业普遍关注的政府采购、标准制定、投资便利化等方面工作的进展情况，进一步加强‘外资24条’落实情况的评估工作。如果外资企业在享受相关政策时遇到任何困难和问题，都可以向我们反映，帮助我们更好地推动‘外资24条’落地见效。”朱冰说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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