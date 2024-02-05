龙年寻找“中国龙”，博物馆一起来“上分”！在龙年春节到来之际，人民网“文艺星开讲”推出《馆长带你打卡“中国龙”》特别策划，携手中国国家博物馆、河南博物院、陕西历史博物馆、三星堆博物馆、殷墟博物馆五大博物馆馆长，打卡带有“龙”元素的珍贵文物，聊聊“龙”的有趣知识点，感受中华民族历史悠久的龙文化。远看是个壶，近看有飞龙？本期节目，让我们跟随河南博物院院长马萧林，一起走近莲鹤方壶上与仙鹤“同框”的灵动飞龙！