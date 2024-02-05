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“文艺星开讲”新春特别策划

馆长带你打卡“中国龙”丨走进河南博物院 看仙鹤遇上龙的绝美“同框”

2024年02月05日11:35 | 来源：人民网
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龙年寻找“中国龙”，博物馆一起来“上分”！在龙年春节到来之际，人民网“文艺星开讲”推出《馆长带你打卡“中国龙”》特别策划，携手中国国家博物馆、河南博物院、陕西历史博物馆、三星堆博物馆、殷墟博物馆五大博物馆馆长，打卡带有“龙”元素的珍贵文物，聊聊“龙”的有趣知识点，感受中华民族历史悠久的龙文化。远看是个壶，近看有飞龙？本期节目，让我们跟随河南博物院院长马萧林，一起走近莲鹤方壶上与仙鹤“同框”的灵动飞龙！

总监制：万世成

制片人：黄维

统筹：刘颖颖

策划：刘微

后期：刘微 者思靖（实习生

鸣谢：河南博物院

(责编：申佳平、吕骞)
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