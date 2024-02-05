人民网北京2月5日电 （记者乔雪峰）2月2日，正值北方小年，在山东临沂费县新埠村村委会大院内，村里的老人们正在品尝着丰盛的小年团圆饭。在现场，山东省非遗传唱人宋守莲为献上了包含《沂蒙山小调》在内的多首脍炙人口金曲，老人们一边吃着团圆的年饭，一边欣赏动听的歌曲，脸上不时洋溢出快乐的笑容。

活动现场。主办方供图

据了解，此次活动已连续举办十年，由快手主播、广东思埠集团董事长吴召国支持，为全村160多位六旬以上老人送上了年货礼物以及现金红包。“十年只是一个数字，公益事业的脚步不会停止，未来将继续坚持走下去。”吴召国表示。

近年来，短视频平台主播担当起助农先锋责任，助力乡村振兴。据介绍，2023年，吴召国前往全国各地，为当地的农副产品直播带货，陕西的苹果、新疆的土蜂蜜、和田大枣、西北的羊奶粉、东北的山货等都在直播助力下，提升了销量，切实帮助当地农户解决了农产品销路窄、销售难等问题，带动了当地的经济发展。

专家表示，一名正能量的主播要“有情有义有担当”，积极参与社会公益活动，在直播内容中也中引入很多正能量元素，不断探索“直播+公益”“直播+助农”的新模式，为社会公益事业贡献自己的一份力量。

“公益不是简单的捐赠物资，也不是短暂的事业，这需要坚持和传承，呼吁更多的主播和企业家，能主动投身于公益事业，带动家乡经济和三农发展，为建设幸福乡村贡献自己的力量。”吴召国说。

(责编：方经纶、吕骞)

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