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证监会：沪深两市股票质押整体风险明显下降

2024年02月05日13:39 | 来源：人民网
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人民网北京2月5日电 （黄盛）近期，上市公司大股东补充质押公告增多，市场整体质押风险如何?

对此，证监会新闻发言人表示，2018以来，证监会会同有关部门持续推进股票质押风险化解，沪深两市股票质押整体风险明显下降。截至2月2日，沪深两市股票质押市值占总市值的比重由2018年高峰时的10.51%降为3.38%，质押融资余额由2.69万亿元降为1.59万亿元，上市公司第一大股东质押比例超过80%的数量由702家降为227家。就今年以来的情况看，质押规模较去年年末还有所下降。

据介绍，今年年初至2月2日，沪深两市共披露大股东补充质押公告106单，较去年同期确有一定增加。但是，补充质押是质押履约保障比例低于预警线（而非平仓线）的情况下，银行、券商等金融机构（质权人）为保障融资安全与股东（出质人）之间约定的保护性措施，不会导致强制平仓。同时，证监会引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。从沪深两市数据看，今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元，占市场日成交额的比重很小。

(责编：申佳平、吕骞)
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