人民网北京2月5日电 （记者夏晓伦）当前，共享发展理念已成为社会发展的总体目标之一，新一代信息技术的加速突破和应用，将使未来生活场景发生深刻改变。近年来，我国提出推进以人为核心的新型城镇化，对城镇化的发展提出了新目标和新内涵。

“我国是世界上城镇化进程最快的国家之一，但是作为城市高效可靠运行基础的能源系统在发展速度上要滞后于城镇化的步伐。经济转型、高质量的城镇化、产业结构的加速升级和数字经济的全域发展对能源系统提出了更高的要求。”华北电力大学经济管理系经济学教研室主任陈娟在接受记者采访时表示。

复杂能源系统智能计算教育部工程研究中心主任，华北电力大学计算机系主任，博士生导师鲁斌表示，开展能源革命，建立可持续能源利用体系，实现智慧能源使用是未来城镇发展的必然趋势与要求。

数据显示，2022年年末中国常住人口城镇化率为65.22%。快速的城镇化推动了能源需求的急剧增长，《国家新型城镇化规划（2021-2035年）》指出，推进新型城市建设和生产生活低碳化。

中国科学院外籍院士樊文飞认为，如何在高质量城镇化发展下，满足日益增长的能源需求，同时减少碳排放，打破传统能源供给方式，构建契合产业转型、数字技术发展的新型能源利用体系需要展开系统研究。

在由陈娟等共同编著的《基于共享理念的城镇综合能源利用体系研究》（以下简称《体系研究》）一书指出，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。立足我国能源资源禀赋，要坚持先立后破，推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。

据了解，《体系研究》是河北省社会科学基金项目“基于共享经济模式的雄安新区综合能源利用体系研究”的重要成果之一。项目紧紧围绕着新型城镇化趋势下用能趋势与未来能源体系发展的要求展开研究，并结合共享理念与城镇能源发展趋势，在学术观点、研究方法、理论研究等方面取得了突破和创新。

樊文飞表示，《体系研究》以新型城镇化建设、绿色能源消费与共享经济为主线，将能源、经济、信息、技术等多个领域间的复杂关系进行系统理论梳理和实证检验，探讨了城镇能源综合利用共享体系框架，特别是提出了面向能源共享的区域能源互联网生态系统价值共创的四种模式和实现机制，为能源生态系统的价值共创构建了理论基础框架。

能源共享的实现离不开信息技术的支撑，先进能源技术与物联网、云计算、大数据等新一代数字技术的融合、创新，将促进具有分布式、互动性、共享性、市场化特征能源市场的重构。

“城镇综合能源利用体系将新一代数字化、智能化的信息技术与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场融合在一起，不仅是实现能源高效化、智慧化利用的可靠手段，也是推进‘碳达峰·碳中和’目标实现的重要保障。”国家电网公司副总信息师、电力行业信息技术标准化委员会名誉主任委员王继业表示。

王继业认为，《体系研究》探讨了能源共享数字孪生体基本框架、关键技术和商业模式，从中观层面对城市化进程中的能源共享问题进行了深入研究，完善了现阶段能源共享领域主要集中于顶层设计和技术支撑层面的研究框架，相信对未来我国城镇综合能源利用体系的建设具有积极的参考价值。

共享经济的本质是协同消费，而互联网与共享经济的结合，使共享经济显示出了极大的发展潜力和广阔的发展空间。

“未来基于共享理念的城镇综合能源利用体系将从根本上改变对传统能源利用模式的依赖，并推动以可再生能源为主导的新型电力系统建设。”王继业说。

(责编：申佳平、吕骞)

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