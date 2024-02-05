人民网北京2月5日电 （记者申佳平）营商环境是企业生存发展的土壤。近日，国务院召开常务会议，研究进一步优化营商环境有关工作。

当前我国优化营商环境工作取得哪些进展？下一步各部门还将如何切实解决企业痛点难点卡点问题？对此，在国务院新闻办公室今日召开的发布会上，国家发展改革委相关负责人作出了回应。

我国营商环境在四个方面得到了提升

国家发展改革委副秘书长肖渭明表示，过去一年，我国加快推进重点领域和关键环节改革，推动出台了一批切实可行、务实管用的政策举措，优化营商环境取得明显成效，市场化、法治化、国际化和政务服务水平进一步提升，为推动经济总体回升向好提供了有力支撑。

一是市场化水平进一步提升。国家发展改革委牵头会同有关部门，紧扣全国统一大市场建设，全面清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，出台反垄断配套规章和重点领域执法指南，开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理，着力保障各类经营主体公平参与市场竞争。建立投贷联动试点合作等机制，搭建统一的向民间资本推介项目平台，扩大民间投资空间。大力推广“信易贷”，出台税费优惠政策，有效降低企业融资、税负等经营成本。

二是法治化水平进一步提升。司法部、市场监管等部门对现有行政法规开展集中清理，切实减少法规“打架”的现象，持续健全法律法规体系。开展行政法规和部门规章中罚款事项专项清理，取消和调整了33个罚款事项，大力整治涉企违规收费，推动各地建立行政裁量权基准制度，规范公平文明执法。强化全链条监管，开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理，推进重大专利侵权纠纷行政裁决，依法保护经营主体合法权益。

三是国际化水平进一步提升。国家发展改革委、商务部等部门，立足扩大制度型开放，深入实施自由贸易试验区提升战略，试点对接国际高标准经贸规则。围绕服务保障外资外贸，推动出台粤港澳大湾区国际一流营商环境建设、横琴粤澳深度合作区放宽市场准入、进一步加大吸引外商投资力度等一系列政策举措。推出海关优化营商环境16条，扩大“直装直提”“离港确认”“组合港”“一港通”等措施的覆盖范围，有效促进了通关便利化。

四是政务服务水平进一步提升。住建、税务等部门积极开展工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点，深化项目环评改革，加快项目落地。扩大电子营业执照应用范围。连续10年开展“便民办税春风行动”，推出5批次109条具体举措。推广不动产“带押过户”。已实现全国用电报装“三零”“三省”服务全覆盖，累计为电力用户节省办电投资超过2000亿元。“三零”，即零上门、零审批、零投资，“三省”，即省力、省时和省钱。

“当然，我们要清醒地认识到优化营商环境永远在路上。”肖渭明同时表示，下一步，国家发展改革委将和相关部门一起，切实增强政策和服务的针对性有效性，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，厚植经营主体成长沃土，为推动高质量发展、加快中国式现代化建设持续注入强大动力。

加快建设全国统一大市场工作效果逐步显现

营造稳定公平透明可预期的营商环境，是加快建设全国统一大市场的主要目标之一。肖渭明介绍，国家发展改革委已会同有关部门推动各项任务落地。

从立的方面看，市场的基础制度更加统一衔接，全面开展新版市场准入负面清单修订，《关于规范招标投标领域信用评价应用的通知》印发实施，市场设施更加高效联通，全国高速公路服务区近九成已建设预留充电停车位，全国土地二级市场线上交易服务平台开通运行，上线了全国12315消费投诉信息公示平台。市场监管更加公平统一，印发实施《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》，构建跨区域线上案件协查、执法协助、联合执法机制。

从破的方面讲，建立了不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度，开展了妨碍建设全国统一大市场问题线索核实整改工作，组织各地清理妨碍建设统一市场和公平竞争的规定做法，推动开展工程建设和招标投标等领域不当市场干预行为的专项整治，切实为经营主体解决了实际困难。

“总的来看，建设全国统一大市场的社会共识明显增强，突出问题得到有效整治，工作效果正在逐步显现，对畅通经济循环、激发市场活力发挥了积极作用。”肖渭明指出，下一步，国家发展改革委将进一步完善有利于全国统一大市场建设的各项制度规则，积极稳妥推进财税、统计等重点领域的改革，包括研究完善地方税税制、完善事权、支出责任等。同时深入开展重点领域突出问题整治，持续通报典型案例，发挥警示震慑作用。以全国统一大市场建设新成效为各类经营主体投资兴业营造良好的营商环境。

“五个更好”切实解决企业痛点难点卡点

“建设市场化法治化国际化一流营商环境需要持续用力、久久为功。”国家发展改革委法规司司长孟玮表示，下一步，国家发展改革委将重点聚焦经营主体突出关切，采取有力措施，切实解决企业痛点难点卡点问题，着力做到“五个更好”。

一是着力破除各类不合理限制，更好维护公平竞争。针对仍然存在的各类“旋转门”“玻璃门”，将进一步完善市场准入制度体系，推动市场准入效能评估全覆盖，创新完善招标投标体制机制，清理涉及不平等对待企业的法律、法规、规章、规范性文件，破除地方保护和所有制歧视。

二是着力完善顶层设计，更好保护合法权益。针对法治化保障不够有力的短板弱项，今年将重点围绕法治化营商环境，推动出台政策性文件，促进立法、执法、司法、守法各个环节同步发力，解决一批法治化营商环境中的突出问题。加强宏观政策取向一致性评估，营造稳定透明可预期的制度环境。

三是着力促进跨境投资便利化，更好扩大制度型开放。针对外资企业关注的市场准入、产业合作等议题，将推动出台更大力度吸引和利用外资行动方案，继续合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动国际产业投资合作，持续提升我国对全球要素资源的吸引力。

四是着力推动政务服务优化，更好推进利企便民。针对涉企审批等行政效能优化问题，将加强行政许可事项清单管理，推动行政审批及相关中介服务规范化、便利化。深化投资项目数据共享和应用，进一步拓展投贷联动试点合作机制的深度和广度。

五是着力发挥先进示范作用，更好实现整体提升。针对区域间营商环境建设不均衡问题，将实施营商环境改进提升行动，形成一批营商环境改革范例。发布中国营商环境发展报告，全方位展示我国优化营商环境的进展和成效，讲好中国营商环境故事。

(责编：申佳平、吕骞)

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