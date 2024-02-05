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商务部：2024年每月召开一场外资企业圆桌会 充分听取企业意见建议

2024年02月05日11:07 | 来源：人民网
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人民网北京2月5日电 （记者孙红丽）国新办今天举行国务院政策例行吹风会，介绍营造市场化、法治化、国际化一流营商环境有关情况。商务部外国投资管理司司长朱冰表示，2024年，商务部将继续发挥外资企业圆桌会议制度作用，每月召开一场外资企业圆桌会，充分听取企业意见建议。将始终坚持问题导向，聚焦外资企业核心诉求和共性突出问题，精心设置会议主题；依托外贸外资协调服务机制，持续推动解决企业的困难问题，着力提升会议实效。

朱冰介绍，党中央、国务院高度重视听取外资企业的意见诉求，营造良好营商环境。按照国务院部署，商务部于2023年7月依托外贸外资协调服务机制，升级建立了外资企业圆桌会议制度，这一制度建立以来，得到了外资企业的广泛关注和充分肯定，取得了良好成效。

一是创造了更多的交流机会，稳定了外资对华的投资信心。去年，商务部召开了15场圆桌会，400多家外资企业、外国商协会参加了会议。各地也召开了140多场圆桌会，2200多家外资企业、外国商协会参加，这些企业既包括世界500强、重点行业的龙头企业，也包括很多中小外资企业和孵化平台企业，覆盖面广，代表性强。去年9月，商务部上线了“外资企业问题诉求收集办理系统”，全力打造线上圆桌会议，为更多的中小外资企业提供反映问题的便利渠道，广受企业欢迎。

二是鼓励外资企业畅所欲言，充分听取企业的困难问题。圆桌会议不设条条框框，鼓励外资企业讲实情、说真话，多提难点问题，多说具体案例。通过与企业的深入交流沟通，收集到了不少外资企业的核心诉求和共性问题，为研究提出有针对性的利企措施打下了坚实基础。

三是推动形成了工作合力，共同营造更优的投资环境。通过圆桌会议，紧抓快办了一批外资企业高度关注的重点问题，一些问题在会上就得到了解决，对于会上一时难以解决的突出难点和共性问题，建立了工作台账，充分发挥外贸外资协调服务机制作用，会同有关部门和地方深入研究，改进完善了一批外资企业高度关注的政策规定，推动一批外资企业高度重视的开放领域，解释说明了一批外资企业怀有疑虑的敏感问题，不断优化营商环境。

“我们将用好圆桌会搭建的交流平台，在一些开放举措、政策制订上主动听取企业意见建议、了解国际经验做法，帮助我们更好地推进稳外资工作。”朱冰说。

(责编：孙红丽、吕骞)
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