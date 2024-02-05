人民网北京2月5日电 （方经纶）2月5日，证监会官方微信发布消息称，近期股市持续波动，部分不法分子非法牟利，损害投资者合法权益，证监会加大交易行为监管力度，丰富线索筛查手段，统筹安排专项核查，加强“穿透式”交易监控，运用多维技术手段收集市场情报，会同公安部开展联合研判，发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。

某违法团伙控制100余个证券账户操纵某股票，利用连续拉抬、对倒交易等手法影响股价，其后又伺机清仓式砸盘出货，导致个股价格盘中闪崩、连续跌停，累计卖出 27亿元，非法获利约1.3亿元。

某投资机构实控人通过打压股价、低位吸筹、连续拉抬等手法操纵20余只股票价格，导致个股价格快速波动，甚至日内出现“天地板”等极端行情，从中交易非法获利 1.4亿元。

某违法分子利用资金优势，动用数亿元在期货交易所众多期货产品频繁虚假报单，制造交易假象，诱骗其他投资者，并借机卖出获利4000余万元。

证监会坚持对影响股市稳定运行、损害投资者合法权益的违法行为快速反应、坚决查处，会同公安机关迅速开展收网行动，严肃依法追责。

操纵市场恶意做空，严重侵蚀老百姓的“钱袋子”，已经站到了全体股民的对立面，扰乱股市健康稳定运行的正常节奏。证监会将保持“零容忍”高压态势，坚决重拳打击，让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。在此警示，莫要以身试法、火中取栗。

(责编：方经纶、吕骞)

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