原标题：勇夺开门红！中国一汽1月销量全面增长

日前，中国一汽传来好消息：中国一汽1月销量突破29.68万辆，同比增长54.2%，以全面增长战绩勇夺新年开门红。

红旗品牌1月零售销量突破40300辆，同步比增长82.9%。“双5”双冠，旗势如龙。全新红旗H5、新红旗HS5合计销量同比增长178%，全新红旗H5销量位居中国品牌B级豪华燃油轿车第一名，新红旗HS5销量位居中国品牌B级豪华燃油SUV第一名。喜跃龙门，佳音频传。红旗豪华礼宾新旗舰红旗国悦正式亮相，以至臻礼遇，悦迎四海宾客，不负用户期待。红旗H6荣获第四届汽车风云盛典“最佳设计车”，彰显极致风尚魅力，获得万千用户喜爱。红旗品牌1月的亮眼业绩，再次彰显了国车的荣耀和为用户提供卓越产品的信心决心。

解放品牌中重卡市场终端份额24.3%、行业第一，NG牵引车终端份额32.8%、行业第一，柴油车煤炭运输市场终端份额33.9%、行业第一。解放公司牢固树立用户意识，聚焦终端、抢抓订单、保障交付，持续提升体系能力，均衡各基地产能，优化资源配置、补齐短板，做好产、供、销、运对接，全力满足用户需求，以“三个行业第一”充分彰显解放品牌长盛不衰的发展势头。

奔腾品牌1月份通过精准调控资源、多维渠道发力、全面营销创新、持续稳量提势，再次实现批发及终端零售双过万，批发销量同比增长86%，终端零售销量同比增长121%。其中主打车型奔腾B70终端零售稳定在5000辆以上，始终保持“中国自主B级家轿领导者”地位，同时奔腾B70在海外市场崭露头角，荣获“卡塔尔年度最佳中级轿车”桂冠。

合资合作事业板块升级合资、提质合作，持续以全维提速延展发展跨度。一汽-大众加快电动及混动产品落地，以时代先锋角色，为用户带来更高品质的出行新体验。一汽丰田以姿态力变、营销创变、渠道精变的“三变”，以及新战略、新模式、新能源的全面焕新“三新”打法，实现一汽丰田转型跨越及向上突破。

多点发力、全面增长，勇夺开门红成绩的背后是全体一汽人起步即冲刺的拼搏奋斗和创新创造。特别是党委扩大会暨年度工作会议的召开，明确了2024年总体工作思路和重点工作任务，为中国一汽2024年乃至未来一个时期的战略转型和高质量发展指明了方向，激励一汽人以激昂的战斗姿态，开启奋斗崭新篇章。“锚定战略、稳中快进、赋能提能、干事成事，全力实现战略转型和高质量发展新突破”的号召始终在一汽人耳畔回响。

伴随着解放动力长春超级工厂正式投产、时代一汽第一亿颗电芯下线、一汽-大众VW491项目首台SOP白车身下线、奥迪一汽新能源汽车有限公司启动预批量生产、东北地区首家新能源汽车动力电池生产基地——一汽弗迪新能源动力电池一期项目顺利在长春投产等，2024年中国一汽将汇集高质量发展的强大活力，带动吉林汽车产业向高端化、新能源迈进，推动汽车产业高质量发展，一汽人将坚定信心、开拓奋进，创新创造、干事成事，全力向“把中国一汽建设成为用创新的产品和服务不断创造价值的移动出行科技公司”奋勇前进，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(责编：董童、李源)

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