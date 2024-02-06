原标题：破解“数据烟囱” 为新型工业化献智献技

1月27日晚，CCTV财经频道《经济信息联播》“专精特新·绝活”栏目中，一个数字显示屏上正实时刷新着山东滨州愉悦家纺工厂的生产数据，涵盖了工厂97条产线、1100多台设备，11.5万个点位的生产情况。这一幕幕生动的画面，既是中国联通5G+工业互联网解决方案在工厂场景下的强大赋能，也是推动企业数字化转型的一次创新实践。

打造我国印染行业首个工业互联网平台

赋能制造业数字化转型

作为纺织行业的龙头企业，愉悦家纺在规模化过程中曾面临着生产要素多、工艺流程长、工艺管控难度大等诸多问题，且不同产线设备孤立，应用软件众多，产能和效能面临着严峻挑战。

如今传统工厂化身“智慧工厂”，这背后离不开联通数科专门为其打造5G+工业互联网解决方案，这一方案基于我国印染行业首个5G+工业互联网平台，自2023年上线以来，已在纺织、服装、家居等领域得到广泛应用。

“过去不同的设备接入一张网，因为数据接入不统一，应用软件众多，形成一个个‘数据烟囱’，影响效率。为此，联通数科开发了中国联通格物平台和‘雁飞系列’ 5G 工业网关，通过联通5G特色行业专网，让企业生产线实现实时、高效地与各种应用进行交互，让所有设备，学会说同一种语言，提高企业生产效率。”联通数科物联网事业部平台研发部总经理蒋维在接受央视记者采访时表示：“通过格物平台泛在协议解析能力方面的优势，5G+工业互联网解决方案帮助企业实现印染行业34种协议互通，提供强大的工业设备数字化建模工具，融合印染工艺参数，形成印染行业的设备物模型104种，极大提升了设备利用率。”

如今，联通数科已为愉悦家纺建立全流程工艺标准库，实现全流程工艺符合率由67%提升至98%，良品率提升13%，生产周期降低43%，原材料耗损降低21%，帮助客户大大提升了工艺符合率和良品率。愉悦家纺负责人表示，“依托中国联通国家级‘双跨’平台格物Unilink工业互联网平台，实现了生产制造效率的提升。项目上线以来，生产效率提升25%，产品质量提升28%，能源利用效率提升16%，为愉悦领跑低碳模式、创造健康新品、实现柔性快返打下了坚实基础。”

发挥“专精特新”企业核心硬实力

赋能千行百业推动新型工业化

随着5G为代表的新一代信息通信技术与工业经济深度融合，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了新的方向，也契合了新型工业化的发展趋势。作为信息基础设施的建设者，联通数科积极践行助力推动新型工业化发展的央企使命，在物联网领域坚持以5G为引领，构筑了贯通“端网云智安”融合创新的一体化专精特新核心能力，形成了“5G专网+行业终端+平台应用”一体化能力融合创新的工业产品体系。

如今，联通数科沉淀形成的工业互联网能力体系，全面赋能千行百业，并取得了一定成效。

中国联通5G专网支持5G LAN、高精度授时、5G TSN等功能，通过打造毫秒级的低延时设备互联通道，可以实现设备的高效协作与快速传输，实现5G应用从园区到产线、从外围辅助环节向生产核心环节延伸。同时，通过自研雁飞芯模，打造出了模组、工业网关、智能化装备三位一体的雁飞工业终端产品体系，可持续提升工业数据实时采集能力，不断构筑端侧降本、端网融合的核心差异化优势。在2023年巴展上，中国联通全球首发了雁飞5G Redcap商用化模组。

随着专精特新“绝活”能力提升，联通数科已具备了端侧产品的软硬一体的终端能力、边缘端的AI能力、提高控制场景的确定性和终端安全防护能力等功能，不断适应各类工业场景需求。

在山东，东营某油田采油厂依托联通雁飞智能网关产品解决方案，进行前瑞视频及传感数据采集并通过5G+MEC专网回传至油田隔离区，再将视频图像、运行数据传送到生产指挥中心，实现采油厂工业数据、视频、控制信息的接收、存储转发等功能，为油气果集、管道传输、油气治炼等环节提供安全高效的智能化支撑，节省了人力、物力及维护企业成本。

在河南，黄河旋风集团数字工厂借助联通数科打造的格物平台，构建了数据采集、实时监控、分析和机器学习系统，全面优化金刚石车间的2000余台空压机设备。通过智能感知、连接控制和分析决策，降低员工劳动强度。同时，格物平台“端边云网协同”能力也助力黄河旋风集团数字工厂设备与雁飞工业网关系列产品的快速连接，实现从订单到售后全流程的高效管理，使得整体合格率提升近14%，达到99.6%；工艺符合率提升17%；原材料损耗比同比降低21%；单块产量整体提升12%。这一系列改进实现了黄河旋风人造金刚石合成生产从“量变”到“质变”的显著提升。

据了解，格物平台作为行业应用枢纽级使能平台，除了拥有泛在设备接入、海量数据处理、端边云网协同功能外，智能物模型也是格物平台的一个“独门绝技”。利用物模型，可快速实现设备间的数据互通和标准融合，提升企业运行效率。

在重庆某知名汽车工厂，联通数科基于智能设备孪生技术，对企业压铸、冲压、机加、焊接、涂装、电池、整装7大车间5000多个设备进行了系统性的调研梳理，为其建立了421类设备物模型，完成60万个点位数据的信息采集工作；通过对设备物模型的归纳梳理，实现了现场大量设备的快速接入和点位数据传输至平台，同类设备以统一的物模型标准对接格物平台，使得设备管理维护更加清晰流畅。

如今，联通数科不断深入生产核心环节，通过算、网、数、智、应用、安全的多层次、体系化的工业互联网产品能力体系，已在纺织、汽车、能源等重点领域拥有上百个标杆案例和项目。联通数科高级副总裁李研表示，“新型工业化的高质量规模发展正当其时，我们将以 5G专网为抓手，持续做强格物Unilink工业互联网双跨平台，不断做精工业智能化应用，全面赋能千行百业，推动新型工业化发展。”

未来，中国联通将进一步释放 5G、物联网等新一代信息技术价值，引领全面服务企业数字化转型，构建起数字技术与制造行业双向奔赴的创新格局，持续为中国新型工业化发展注入强劲动力，为全面推进中国式现代化作出更大贡献。

(责编：董童、李源)

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