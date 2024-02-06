原标题：中国飞鹤在国际舞台再获认可

近日，2023年度TPM（全球卓越制造）大奖名单揭晓，中国飞鹤凭借其在卓越制造方面的建树，旗下飞鹤乳业（龙江）工厂、飞鹤乳业（甘南）工厂双双荣获TPM大奖。早在2019年，飞鹤乳业（克东）工厂获得TPM大奖，此次再度获奖，标志着飞鹤的生产制造及产品品质在国际舞台上获得的又一次认可。

早在2017年，飞鹤就在各工厂全面推进了世界级制造WCM体系。“我们启动WCM系统建设，应用先进的数字化工具，不断助推运营管理的精细度和精准度，推动企业内部形成一个高效运行的闭环，进而保证更高的效率、更好的品质、更安全的产品。”飞鹤相关负责人表示。

在引入WCM体系后，飞鹤将“采集鲜奶到加工成粉，再到送达消费者手中”整个链条的时间进一步缩短，保证了消费者喝到的每一口飞鹤奶粉都新鲜。

“我们在北纬47度黄金奶源带的黑土地上，打造了中国婴幼儿奶粉行业第一条完整的全产业链，并基于对农场、牧场、工厂的合理布局，将全产业链浓缩成几个重要的数字——‘半小时’‘2小时’……”飞鹤工厂负责人说道。

“半小时”是指作为奶牛饲料的主要来源，农场收割的青贮玉米会在半小时内送到牧场，为的是确保其无法在运输途中有氧发酵产生霉菌，影响奶牛健康。

“2小时”则要求从牧场产出的鲜奶，在10分钟内降至0-4摄氏度，以全封闭的方式运送至工厂，从挤奶到加工成粉全程不超过2小时，从而形成“2小时生态圈”。

经过多年的坚持和探索，如今，飞鹤已经实现了从源头牧草种植、饲料加工、规模化奶牛饲养，到生产加工、售后服务各个环节的全程可控。

WCM系统思维模式、精益改善意识也已深入人心，并形成了属于飞鹤特色的人才培养和发展体系，实现了“全员参与”的理念。“无论是在生产、设备，还是流程管理、产品质量等层面，各个流程、各个环节上的人员都在践行着WCM管理理念，全员都在为企业和产品的高品质保驾护航。”飞鹤负责人说道。

JIPM评审专家对飞鹤的先进制造业和管理方式亦给予了高度评价，他们认为先进的生产体系和严苛的生产管理，保障了飞鹤奶粉持续的高品质，推动工厂及企业继续迈向世界级道路，也为乳品行业在迈向世界级制造上提供了可借鉴的发展路径。

未来，飞鹤将继续推动WCM管理理念，持续追求零事故，零损失、零故障、零缺陷，推动乳品行业世界级制造企业高质量发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经